विज्ञापन

चार दिन में 335 करोड़, 1000 करोड़ की तरफ दौड़ लगा रही 'कांतारा चैप्टर 1'

होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री ली है. रिलीज़ के पहले ही दिन से फिल्म ने सफलता की लहर बना दी है. देशभर में फिल्म को शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और यह दर्शकों व समीक्षकों दोनों के दिल जीत रही है.

Read Time: 2 mins
Share
चार दिन में 335 करोड़, 1000 करोड़ की तरफ दौड़ लगा रही 'कांतारा चैप्टर 1'
1000 करोड़ की तरफ दौड़ लगा रही 'कांतारा चैप्टर 1'
नई दिल्ली:

होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री ली है. रिलीज़ के पहले ही दिन से फिल्म ने सफलता की लहर बना दी है. देशभर में फिल्म को शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और यह दर्शकों व समीक्षकों दोनों के दिल जीत रही है. कहना होगा कि यह साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही कांतारा: चैप्टर 1 लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय सिनेमा में नए स्टैंडर्ड सेट  कर रही है. जहां एक ओर फिल्म को हर तरफ से जबरदस्त प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. महज़ 4 दिनों में ₹335 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करते हुए फिल्म ने साल का सबसे बड़ा वीकेंड दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: Rise And Fall: धनश्री वर्मा की वजह से बुरा फंसा ये कंटेस्टेंट, कोरियोग्राफर को लेकर हो रहा था सेंटी, शो में आ गई गर्लफ्रेंड

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सच में रुकने वाली नहीं है. सिर्फ 4 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹335 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकाॅर्ड किया है. देश-विदेश से लगातार प्यार और तारीफ मिल रही है, और फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है. बॉक्स ऑफिस पर लगातार दबदबा बनाए देखकर लगता है कि यह जल्द ही ₹1000 करोड़ के मुकाम तक पहुंचने वाली है.

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Kantara Chapter 1 Box Office Collection, Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 3, Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 4, Kantara
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com