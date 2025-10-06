Rise And Fall: धनश्री वर्मा की वजह से बुरा फंसा ये कंटेस्टेंट, कोरियोग्राफर को लेकर हो रहा था सेंटी, शो में आ गई गर्लफ्रेंड

रियलिटी शो राइज एंड फॉल यानी कि भरपूर ड्रामा और मसालों से भरपूर एक एंटरटेनिंग एपिसोड. पिछले कुछ दिनों से इस शो में जितना ड्रामा चल रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है. वैसे तो कंटेस्टेंट खुद ही इस शो को दिलचस्प बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. थोड़ी बहुत कुछ कमी रह भी गई हो तो उसे पूरा कर दिया है अलग अलग तरह के दिन और वीक्स ने. इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. शो में फैमिली वीक मनाया गया. और, इस वीक में ऐसा कुछ हुआ कि धन श्री हक्की बक्की रह गईं और अरबाज पटेल फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गए.

धनश्री और अरबाज में बढ़ती नजदीकियां

पिछले कुछ दिनों से शो में अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. ये भी साफ नजर आ रहा है कि अरबाज पटेल डे बाय डे धनश्री वर्मा के लिए ज्यादा पजेसिव होते जा रहे हैं. खबर तो यहां तक है कि उन्होंने बहुत से लड़कों को ये तक ताकीद कर दिया कि वो धनश्री वर्मा को फ्रंट हग न दे. इस पर भी घर में खूब बहस हुई और उसके बाद से अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा के लिंकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया.

गर्लफ्रेंड ने लगाई क्लास

असल ट्विस्ट आया शो में शुरू हुए फैमिली वीक में. इस वीक में निंक्की तंबोली घर में एंट्री ली और अरबाज पटेल की जम कर क्लास लगाई. निक्की तंबोली और अरबाज पटेल शो से बाहर रिलेशनशिप में थे. निक्की तंबोली ने बतौर उनकी गर्लफ्रेंड ही घर में एंट्री ली थी. धनश्री वर्मा के प्रति अरबाज पटेल की पजेसिवनेस देखकर निक्की तंबोली भड़क गई और अरबाज पटेल की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने ये भी कहा कि हग करने के तरीके पर बात करने की शो में कोई जरूरत नहीं थी. निक्की तंबोली ने ये भी आगाह किया कि अरबाज ये न भुलें कि उनका नाम भी शो में अरबाज के साथ जुड़ा हुआ है. निक्की की इस नाराजगी पर अरबाज की आंखों में आंसू नजर आए. वो निक्की तंबोली को मनाते हुए भी दिखे.