विज्ञापन

'कांतारा चैप्टर 1' वाले ऋषभ शेट्टी की पत्नी ने फिल्म हिट होते ही शेयर कर दी फोटो, बताया इस फिल्म में उनका भी योगदान

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर दोनों हाथों से पैसे बटोर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 335 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. लेकिन ऋषभ शेट्टी की पत्नी ने एक्स पर फोटो शेयर कर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Read Time: 3 mins
Share
'कांतारा चैप्टर 1' वाले ऋषभ शेट्टी की पत्नी ने फिल्म हिट होते ही शेयर कर दी फोटो, बताया इस फिल्म में उनका भी योगदान
कांतारा चैप्टर 1 के एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की पत्नी ने शेयर की फोटो
नई दिल्ली:

ऋषभ शेट्टी की 'कांताराः चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने चार दिन में 335 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और इसका कामयाबी भरा सफर बॉक्स ऑफिस पर जारी है. माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखते हुए 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है क्योंकि फिल्म को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब सपोर्ट मिल रहा है. कांतारा चैप्टर 1 सफलता के बीच उनकी पत्नी प्रगति ऋषभ शेट्टी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है और इसमें फिल्म से अपना खास कनेक्शन बताया है.

'कांताराः चैप्टर 1' के डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति ऋषभ शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है और लिखा है, 'कांताराः चैप्टर 1 का हिस्सा बनना वाकई एक यादगार सफर रहा है. इतनी गहरी, मौलिक और दिव्य कहानी के लिए ड्रेस डिजाइन करना सिर्फ काम से ज्यादा इमोशंस की बात थी. इस शानदार विज़न के एक छोटे से हिस्से को बुनने के लिए आभारी हूं.' तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म के हिंदी वर्जन ने पांच दिन में 83.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मेकर्स ने 'कांताराः चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया था, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल थे. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rishab Shetty, Rishab Shetty Wife, Pragathi Rishab Shetty, Kantara Chapter 1, Kantara Chapter 1 Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com