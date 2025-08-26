विज्ञापन

दहेज के लिए निक्की भाटी की हत्या करने वाले पति पर फूटा इस एक्ट्रेस का गुस्सा, बोली- सख्त सजा देनी होगी

इन दिनों ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की हत्या का मामला सुर्खियों में हैं. कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जला दिया.

नई दिल्ली:

इन दिनों ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की हत्या का मामला सुर्खियों में हैं. कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जला दिया. 28 साल की निक्की भाटी का यह मामला हर किसी को हैरान और परेशान कर रहा है. इस मामले ने एक बार फिर से दहेज के लिए मारी जा रही महिलाओं जैसी मुद्दे को फिर उठा दिया है. वहीं इस पूरे मामले पर देख की कई बड़ी हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं. अब एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले की सोशल मीडिया के जरिए जमकर आलोचना की है.

सोमवार को रिद्धिमा पंडित ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें महिलाओं के खिलाफ तीन अलग-अलग अपराधों का जिक्र था. इसके साथ उन्होंने लिखा, “तीन अलग-अलग मामले, तीन कायर जो पुरुषों के भेष में हैं.” उन्होंने इस क्रूरता की कड़ी निंदा करते हुए लिखा, “ये खूनी अपराधी हैं! दहेज से जुड़े अपराध लालच की वजह से होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, और क्रूरता की, जिसका कोई अंत नहीं.” सख्त सजा की मांग करते हुए उन्होंने आगे लिखा, “इन चेहरों को देखिए, ये अमानवीयता का प्रतीक हैं. हमारे न्याय तंत्र को सबसे सख्त सजा के साथ जवाब देना होगा. तभी इस क्रूरता को रोका जा सकता है.”

उत्तर प्रदेश की इस चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. खबरों के मुताबिक, निक्की पर उनके पति और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपये की मांग को लेकर क्रूर हमला किया. इस घटना के दो वीडियो वायरल हुए हैं. एक में निक्की को बालों से घसीटा जाता दिख रहा है, और दूसरे में वह बुरी तरह घायल होकर, आग लगाए जाने के बाद सीढ़ियों से उतरती नजर आ रही हैं.

गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा, “हर जगह: तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर है. भारतीय समाज बेटी को हिंसा के साथ समझौता करना पड़ता है. मरी हुई बेटी बेहतर है ताकि हम कुछ दिन रोएं और फिर सब भूल जाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं. उसे तो मरना ही है. यह आदमी जल्दी ही जमानत पर छूट जाएगा और अगली शादी कर लेगा.”

रिद्धिमा पंडित ने हैदराबाद की एक और भयानक घटना की ओर भी ध्यान खींचा, जहां एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर उसके पति ने हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला को गला घोंटकर मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसे मुसी नदी में फेंक दिया. पीड़िता ने 2024 में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की थी. 

रिद्धिमा पंडित टीवी सीरियल ‘बहू हमारी रजनी कांत' से मशहूर हुई थीं. इसके बाद उन्होंने 2019 में ‘फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 9' में हिस्सा लिया, जहां वह दूसरी रनर-अप रहीं. 2021 में वह ‘बिग बॉस ओटीटी' में नजर आईं. हाल ही में वह नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘सिकंदर का मुकद्दर' में दिखीं.

