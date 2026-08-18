रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, जेल जाने की वजह से तबाह हुई जिंदगी, पापा की गई जॉब, IIM ने कैंसल किया भाई का एडमिशन

साल 2020 में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब उनके एक्स-बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई. रिया पर दिवंगत एक्टर के परिवार ने कई आरोप लगाए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर लिया. उनके भाई शोविक को भी एक्टर की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था. अपने लेटेस्ट व्लॉग में फराह खान के साथ बातचीत के दौरान रिया ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने भाई शोविक के साथ अपना कपड़ों का ब्रांड 'चैप्टर 2' शुरू किया. रिया ने जेल से रिहाई के बाद के मुश्किल दौर को याद किया, जब उनके पास कोई काम नहीं था.

उन्होंने कहा, "इतनी मुश्किल से चीजें ठीक हुई हैं, डर लगता है. हमने 'चैप्टर 2' इसलिए शुरू किया. शोविक के CAT में 97% आए थे और फिर 2020 आया और वो सब हुआ, जिसमें उसे मेरे साथ गिरफ्तार कर लिया गया. उसका IIM में एडमिशन भी हो गया था और हमने फीस भी भर दी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया और उसका समय बर्बाद हो गया... फिर हम बाहर आए और कोई काम नहीं था." रिया ने कहा, "हम घर पर ही बैठे रहते थे. हमें समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था और फिल्में भी नहीं मिल रही थीं. शोविक को नौकरी भी नहीं मिल रही थी. कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं थी."

सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई

सुशांत सिंह राजपूत जून 2020 में 34 साल की उम्र में अपने मुंबई वाले फ़्लैट में मृत पाए गए थे. उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड रिया, अपने भाई शोविक के साथ उनकी मौत से छह दिन पहले तक उनके साथ रह रही थीं. कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे वहां से चले गए थे. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कुछ दिनों बाद रिया और शोविक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. शुरुआत में दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था और बाद में ड्रग्स के इस्तेमाल, हेराफेरी और अन्य चीजों के लिए जांच की गई थी. बाद में सभी आरोप गलत साबित हुए, लेकिन जांच के दौरान दोनों भाई-बहनों को जेल में समय बिताना पड़ा था.

तब से रिया शोबिज में लौट आई हैं. वह MTV रोडीज में जज के तौर पर नजर आईं और उन्होंने अपना पॉडकास्ट और फैशन ब्रांड भी शुरू किया है. शोविक इस ब्रांड में रिया के पार्टनर हैं. वह अभी करण जौहर के होस्ट किए गए रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में नजर आ रही हैं. इस शो के नए एपिसोड हर गुरुवार को Amazon Prime Video पर आते हैं.

