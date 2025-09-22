विज्ञापन

सुशांत सिंह राजपूत केस में जमानत मिलने के बाद जेल में नाची थीं रिया चक्रवर्ती, आखिर क्यों किया कैदियों के साथ नागिन डांस

एनडीटीवी के युवा मंच 2025 के कार्यक्रम में रिया चक्रवर्ती ने उस मुश्किल दौर को याद किया, जब उन्हें सुशांत की मौत के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
सुशांत सिंह राजपूत केस में जमानत मिलने के बाद जेल में नाची थीं रिया चक्रवर्ती, आखिर क्यों किया कैदियों के साथ नागिन डांस
सुशांत सिंह राजपूत केस में जमनात मिलने के बाद जेल में नाची थीं रिया चक्रवर्ती
नई दिल्ली:

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद की भावनात्मक यात्रा और जेल के अनुभव के बारे में खुलकर बात की. एनडीटीवी के युवा मंच 2025 के कार्यक्रम में रिया चक्रवर्ती ने उस मुश्किल दौर को याद किया, जब उन्हें सुशांत की मौत के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. रिया चक्रवर्ती को 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. उन्होंने बताया कि जमानत मिलने की खुशी में उन्होंने जेल में साथी कैदियों के लिए "नागिन डांस" किया.

ये भी पढ़ें: जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, अब मेकर्स ने ले डाला ये बड़ा फैसला

रिया चक्रवर्ती ने जेल के अनुभव को शेयर करते हुए कहा, "कैदियों ने मुझसे डांस करने को कहा. मैंने जमानत के दिन नागिन डांस किया. मैंने सोचा कि शायद मैं इन लोगों से दोबारा न मिलूं, और अगर मैं उनके लिए एक पल की खुशी ला सकती हूं, तो क्यों नहीं? ज्यादातर महिलाएं जो वहां थीं, वे निर्दोष थीं और ऐसी जेलों में निराश थीं."

रिया चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि सीबीआई से सभी आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्हें खुशी नहीं हुई. उन्होंने कहा, "लोगों ने कहा कि सुशांत की मौत मेरी वजह से नहीं हुई. मैं हमेशा जानती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. लेकिन क्लीन चिट मिलने पर भी मैं खुश नहीं थी. मैं सिर्फ अपने माता-पिता और उनकी इज्जत के लिए खुश थी. लेकिन हम अब वह बेफिक्र परिवार नहीं रहे. उस घटना ने हम सभी को हमेशा के लिए बदल दिया." रिया चक्रवर्ती ने कहा कि लोग भूल गए कि सुशांत के सबसे करीबी व्यक्ति को सबसे बड़ा नुकसान हुआ. उस समय उन्हें सामान्य रूप से शोक मनाने का मौका नहीं मिला. अब रिया कहती हैं कि उनका शोक खत्म हो चुका है और वे अब ठीक हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rhea Chakraborty, Sushant Singh Rajput, Sushant Singh Rajput Death, Sushant Singh Rajput Death Case, Rhea Chakraborty Bail
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com