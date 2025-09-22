विज्ञापन

जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, अब मेकर्स ने ले डाला ये बड़ा फैसला

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शानदार कमाई की है. अब फिल्म के मेकर्स ने जॉली एलएलबी 3 को लेकर बड़ा फैसला किया है.

जॉली एलएलबी 3 के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली:

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्त दे चुकी है. रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर अच्छा-खासा बज बना हुआ था. जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. यही वजह रही कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शानदार कमाई की है. अब फिल्म के मेकर्स ने जॉली एलएलबी 3 को लेकर बड़ा फैसला किया है. 

दरअसल जॉली एलएलबी 3 के मेकर्स ने अब इसके शोज बढ़ा दी है. पहले दिन अक्षय कुमार और अरशद वारसी की यह फिल्म 10,300 से ज्यादा शोज चले. दर्शकों की रिस्पॉन्स को देखते हुए दूसरे दिन जॉली एलएलबी 3 के शोज बढ़ाकर  11,430 कर दिए गए. अब तीसरे दिन भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म के शोज में 270 नए शोज एड किए गए हैं. यही जॉली एलएलबी 3 के अब शोज कुल 11,700 हो गए हैं. 

बात करें जॉली एलएलबी 3 की एडवांस बुकिंग की तो अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी ने पहले वीकेंड पर दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं फिल्म ने केवल तीन दिनों में भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 75 करोड़ तक पहुंच गई है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन जॉली एलएलबी 3 ने 21 करोड़ की कमाई वसूली है. इसके बाद फिल्म का हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस 53.5 करोड़ पहुंच गया है. आपको बता दें कि जॉली एलएलबी 3 का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है. इसमें अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास, गजराज राव और राम कपूर भी हैं.

