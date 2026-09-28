Reporting Live OTT Release: खनन माफियाओं का पर्दाफाश करेंगी परिणीति चोपड़ा, जानें कब और कहां देख सकते हैं  इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज ?

Reporting Live OTT Release: एक ऐसी कहानी जिसका पीछा करना आपको ऐसी जगहों पर ले जा सकता है, जहां जाने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. एक महत्वाकांक्षी युवा रिपोर्टर और उसके अनुभवी कैमरामैन के लिए, एक अहम सुराग उन्हें अवैध रेत खनन की अंधेरी दुनिया में ले जाता है, जहां एक बेरहम रेत माफिया के पास अपने कारोबार और उससे जुड़े अपराधों को छिपाए रखने की हर वजह होती है. 'रिपोर्टिंग लाइव', जो 9 अक्टूबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. यह एक ऐसी थ्रिलर है जो दिखाती है कि क्या होता है जब किसी कहानी की खोज उन लोगों के बहुत करीब पहुंच जाती है जो नहीं चाहते कि वह कहानी सामने आए.ध्रुव त्रिपाठी द्वारा निर्देशित, मिहिर जाधव और ध्रुव त्रिपाठी द्वारा लिखित और पार्थ किरण ठाकुर और जोशुआ शिरसाथ द्वारा प्रोड्यूस की गई 'रिपोर्टिंग लाइव' एक ऐसी फिल्म है जिसमें अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकार एक साथ आए हैं, जिनमें परिणीति चोपड़ा, देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन शामिल हैं.

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निर्देशक और सह-लेखक ध्रुव त्रिपाठी कहते हैं, आखिरकार 'रिपोर्टिंग लाइव' की घोषणा करना बहुत खास लग रहा है. मैं सात साल से इस फिल्म के साथ जुड़ा रहा हूं. मिहिर के साथ इसे लिखने से लेकर इसे स्क्रीन तक लाने तक. इसलिए इसे दुनिया के सामने आने के लिए तैयार देखना एक अद्भुत एहसास है. मैं एक ऐसी थ्रिलर बनाना चाहता था जो जमीनी और वास्तविक लगे और साथ ही कहानी के केंद्र में मौजूद आम लोगों को भी कभी न भूले. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे एक शानदार कास्ट और क्रू के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने फिल्म में बहुत कुछ जोड़ा है. मैं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूं कि दुनिया भर के दर्शक नेटफ्लिक्स पर इसका अनुभव कर सकेंगे.

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प्रोड्यूसर पार्थ किरण ठाकुर कहते हैं, हम जो कहानी कह रहे हैं और जिस बड़े पैमाने पर इसे बना रहे हैं, दोनों ही मामलों में दांव ऊंचे हैं.इस फिल्म के लिए हमारा विजन बहुत साफ था और इतने दमदार कलाकारों के साथ उस विजन को हकीकत बनते देखना बहुत संतोषजनक रहा है. अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों को एक साथ लाना - जो सभी अपने काम में माहिर हैं - इस प्रक्रिया के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक था. हम परिणीति चोपड़ा और देवेन भोजानी को स्क्रीन पर एक ऐसी जोड़ी के रूप में साथ देखकर बहुत उत्साहित हैं, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा है. वे ऐसे किरदार निभा रहे हैं जो उनके पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग हैं.



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