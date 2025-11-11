विज्ञापन

जब अमिताभ बच्चन की इस फिल्म से रेखा को डायरेक्टर ने किया रिप्लेस, मनाने के लिए एक्ट्रेस ने किया ये काम, बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

साल 1978 में बनी उस फिल्म की, जिसमें रेखा को तवायफ के रोल के लिए चुना गया था, लेकिन एक्ट्रेस के तेवर दिखाने के चलते उनसे यह रोल जाते-जाते बच गया.

रेखा के तेवर पड़े एक्ट्रेस पर भारी
कई बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जो फिल्मों में तवायफ का रोल कर चुकी हैं. इसमें सबसे पहला नाम रेखा का आता है. उमराव जान में रेखा का तवायफ का रोल आज भी याद किया जाता है. बात करेंगे साल 1978 में बनी उस फिल्म की, जिसमें रेखा को तवायफ के रोल के लिए चुना गया था, लेकिन एक्ट्रेस के तेवर दिखाने के चलते उनसे यह रोल जाते-जाते बच गया. रेखा के तेवर देखते हुए डायरेक्टर ने रेखा को फिल्म से निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी और फिल्म में रीना रॉय का एंट्री हो गई थी. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसने अमिताभ बच्चन के करियर को बड़ी उड़ान दी थी. इस फिल्म के सभी गाने लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं.

रेखा के तेवर से तंग आ गए थे डायरेक्टर

इस फिल्म की कहानी और गाने तो हिट हुए ही थे, साथ ही फिल्म के डायलॉग भी जबरदस्त हिट हुए. प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर है, जिसमें कल्याण जी-आनंद का म्यूजिक था. दिग्गज कंपोजर की यह जोड़ी फिल्म डॉन, कुर्बानी और लावारिस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी अपने म्यूजिक से धमाल मचा चुकी है. आपको बता दें, इस फिल्म में पहले रेखा को ही चुना गया था, लेकिन एक्ट्रेस की एक गलती की वजह से डायरेक्टर ने रीना रॉय को लेने का मन बना लिया था. जब रेखा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी गलती सुधारी और फिल्म को हाथ से निकलने से बचा लिया. और फिर जाकर रेखा बनीं फिल्म की तवायफ जोहरा बाई.

जब रेखा ने कटवाया देश का टिकट

दरअसल, जब इस फिल्म की तैयारी हो रही थी, तो रेखा उस वक्त विदेश में थीं और ऐसे में फिल्म शुरू होने में देरी हो रही थी. प्रकाश मेहरा ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे और फिर उन्होंने रेखा को रिप्लेस करने का पूरा मन बना लिया था. वहीं, रीना रॉय भी इस बात से खुश थी कि उन्हें एक बडे़ डायरेक्टर के साथ फिल्म मिल रही है. जैसे ही यह बात रेखा को पता चली तो उन्होंने तुरंत देश वापसी का टिकट कटवाया और भारत आ गईं. फिल्म रेखा को मिली तो उधर रीना राय का दिल टूट गया, लेकिन प्रकाश मेहरा का दिल बड़ा था और उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर के बदले उन्हें अपनी अगली फिल्म ज्वालामुखी दे दी. इस फिल्म के लिए पहले परवीन बॉबी को कास्ट किया गया था. फिल्म के लीड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा थे. फिल्म ज्वालामुखी साल 1980 में रिलीज हुई थी.


 

