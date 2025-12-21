सदाबहार होता है रेखा का स्टाइल, मनीष मल्होत्रा बोले- वह हर पीस को कला की तरह पहनती हैं

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस रेखा के टाइमलेस स्टाइल की तारीफ की. अपनी लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे उनके फैशन चॉइस सदाबहार, अपनी जड़ों से जुड़े और हमेशा रहने वाले हैं. रविवार को मनीष ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रेखा की रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मौजूदगी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. सितारों से सजे इस फेस्टिवल में एक्ट्रेस ने एक पर्सनल पुश्तैनी सिल्वर-गोल्ड विंटेज साड़ी पहनी थी, जिसे हाथ से बुने हुए सिल्वर टिश्यू ज़री ब्लाउज और ओढ़नी के साथ स्टाइल किया गया था. मनीष ने पुश्तैनी साड़ियों के लिए उनके प्यार को ज़ाहिर किया, यह बताते हुए कि वह हर पीस को एक कलाकृति की तरह पहनती हैं, एक ऐसे जुड़ाव के साथ जिसे सिर्फ़ समय ही बना सकता है.

उन्होंने लिखा, "फैशन भले ही बदल जाए, लेकिन आइकॉनिक रेखाजी का स्टाइल सदाबहार रहता है. अपनी जड़ों से जुड़ा, सहज, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा से मेरा भी फलसफा रहा है." "पुश्तैनी साड़ियों की एक समर्पित कलेक्टर, वह हर साड़ी को कला की तरह पहनती हैं. एक ऐसी आत्मीयता के साथ जिसे सिर्फ़ समय ही बना सकता है. रेखाजी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्टनर लग रही थीं, उन्होंने एक पर्सनल पुश्तैनी सिल्वर गोल्ड विंटेज साड़ी चुनी, जिसे मनीष के हाथ से बुने हुए सिल्वर टिश्यू ज़री चोली और एक ओढ़नी के साथ स्टाइल किया गया था, दोनों पर पारंपरिक ज़रदोज़ी कढ़ाई थी और एक हाथ से बना बटुआ था. उस पल में भारतीय विरासत को दुनिया के लिए स्टाइल नहीं किया गया था, इसे बस जिया गया था. टाइमलेस ग्रेस और भव्यता के साथ."

रेखा को हाल ही में जेद्दा, सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (RSIFF) में सम्मानित किया गया, जहां उन्हें सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रेड सी ऑनरी अवार्ड मिला. उनकी क्लासिक फिल्म "उमराव जान" का एक रिस्टोर्ड 4K एडिशन दिखाया गया. यहां रेखा ने एक दिल छू लेने वाला भाषण दिया जिसमें उन्होंने फिल्मों के लिए अपने गहरे प्यार को ज़ाहिर किया. अपने भाषण में उन्होंने कहा, “मैं ज़्यादा बात करने वाली नहीं हूं. मुझे लगता है कि उमराव के साथ भी डायलॉग्स ने मुश्किल से आधी बात कही होगी जो मेरी आंखें महसूस कर सकती थीं... मेरी मां हमेशा कहती थीं, तुम अपनी उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करतीं, तुम अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं करतीं. तुम लोगों को यह बताकर नहीं सिखातीं कि क्या करना है. तुम बस उदाहरण बनकर जीती हो. तुम अपनी सबसे अच्छी ज़िंदगी जीती हो और वे सब कुछ सीख सकते हैं, खासकर यह कि क्या नहीं करना चाहिए.” इस बीच मनीष मल्होत्रा ​​ने रेखा के लिए अपनी तारीफ़ खुलकर ज़ाहिर की है. वह अक्सर ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं जो उनके टाइमलेस स्टाइल और एलिगेंस को दिखाती हैं.