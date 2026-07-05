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ना फिल्में ना, विज्ञापन, 100 करोड़ के बंगले में रहने वाली रेखा जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें क्या है एक्ट्रेस की कमाई का सोर्स

फैंस जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर रेखा के आय के स्त्रोत क्या हैं. वह फिल्मों में काम नहीं करतीं फिर भी लग्जरी लाइफ जीती हैं.

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ना फिल्में ना, विज्ञापन, 100 करोड़ के बंगले में रहने वाली रेखा जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें क्या है एक्ट्रेस की कमाई का सोर्स
रेखा कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ?
नई दिल्ली:

रेखा अब फिल्मों में कम ही दिखती हैं, लेकिन वह अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जानी जाती हैं. वह मुंबई में एक आलिशान कोठी में रहती हैं. जब भी वह किसी इवेंट में आती है, लोगों की नजर उन पर ठहर जाती है. ऐसे में फैंस जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर रेखा के आय के स्त्रोत क्या हैं ? बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा की नेट वर्थ लगभग 332 करोड़ है. उनकी शानदार लाइफस्टाइल का खर्च मुख्य रूप से रियल एस्टेट से मिलने वाले किराए, लंबे समय के निवेश से मिलने वाले ब्याज, बड़े अवॉर्ड शो में शामिल होने और चुनिंदा ब्रांड एंडोर्समेंट से चलता है. 

कमाई का जरिया

रेखा के पास मुंबई और साउथ में कई महंगी प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके में उनका 100 करोड़ का बंगला भी शामिल है. इन प्रॉपर्टीज से मिलने वाला किराया उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया है. पैसे के मामले में बहुत सोच-समझकर चलने वाली रेखा ने 80 के दशक में अपनी कमाई को फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में लगाया था, जिनसे उन्हें अच्छा-खासा ब्याज मिलता है. 

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ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई

वह अवॉर्ड शो, रियलिटी टीवी प्रोग्राम और बड़े उद्घाटन समारोहों में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए मोटी फीस लेती हैं. चुनिंदा पारंपरिक विज्ञापनों के बजाय, वह चुनिंदा ब्रांड्स को एंडोर्स करके या सिर्फ अपनी फोटो का इस्तेमाल ब्रांड के बिलबोर्ड पर करने की इजाजत देकर अच्छी-खासी कमाई करती हैं.

राजनीतिक कमाई

राज्यसभा (2012-2018) की पूर्व नॉमिनेटेड सांसद (MP) के तौर पर उन्हें सैलरी और भत्ते मिलते थे और उन्हें अभी भी सरकारी पेंशन का फायदा मिलता है.

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फिल्मों से कमाई

हालांकि वह बहुत कम फिल्में करती हैं, लेकिन जब वह किसी स्पेशल कैमियो या गेस्ट रोल के लिए राजी होती हैं, तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है. 

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