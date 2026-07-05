लॉकअप 2 में पहली वाइल्ड कार्ड बनीं टीवी की टॉप एक्ट्रेस, बिग बॉस की रह चुकी हैं विनर, कॉन्ट्रोवर्सी से है नाता

'लॉक अप' सीजन 2 अपने प्रीमियर के बाद से ही चर्चा में है. सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स के चौंकाने वाले खुलासों ने भी दर्शकों को शो से जोड़े रखा है. जहां दर्शक 'लॉक अप' की ओरिजिनल होस्ट कंगना रनौत वाले 'जनता की आवाज' एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं मेकर्स ने एक नई वाइल्डकार्ड एंट्री लाने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'भाभी जी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे 'लॉक अप: सच या सजा' की पहली वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो में एंट्री करने के लिए तैयार हैं. शिल्पा शिंदे 'लॉक अप' सीजन 2 में पहली वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हो गई हैं.



शिल्पा की एंट्री ने पहले ही हलचल मचा दी है और दर्शक उनका गेम और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी बातचीत देखने के लिए उत्साहित हैं. वह अपनी सोच को लेकर काफी मुखर हैं और अपनी राय बताने से पीछे नहीं हटतीं. हाल ही में शिल्पा विवादों में घिर गईं जब उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर माना कि 2016 में उन्होंने 'भाभी जी' के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, वह झूठा था.

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शिल्पा का चौंकाने वाला खुलासा

शिल्पा ने पॉडकास्ट पर खुलासा किया, "उस समय मैंने अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है. पीछे मुड़कर देखने पर, मुझे अब भी लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम था. मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे.

मुझे लगा कि इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई और तरीका नहीं है. जब आप FIR दर्ज कराने जाते हैं, तो पुलिस आपसे खास जानकारी और आरोप बताने को कहती है. लॉ बैकग्राउंड से होने के कारण, मुझे इस प्रक्रिया की जानकारी थी. आज मैं कहना चाहती हूं कि मैंने जो आरोप लगाए थे, वे सच नहीं थे. मैं पहली बार यह बात मान रही हूं. मामला आखिरकार सुलझ गया और समझौते के कुछ महीनों बाद मुझे मेरा बकाया पेमेंट मिल गया.

'भाभी जी' के मेकर्स के साथ समझौता

उन्होंने आगे कहा, "समझौते के तहत यह तय हुआ था कि कोई भी पक्ष मीडिया में इस मुद्दे पर बात नहीं करेगा. हालांकि, एक दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद, अब मुझे इस बारे में बात करने में कोई परेशानी नहीं है. सब कुछ होने के बावजूद, मैंने आखिरकार उनके साथ फिर से काम किया. असल में आज हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं. इतने सालों बाद भी हमारे बीच अच्छे संबंध हैं. हमने 11 साल बाद 'भाभी जी घर पर हैं' में साथ काम किया."

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शिल्पा के इस खुलासे पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और हिना खान व पूजा बेदी जैसी कई हस्तियों ने उस शिकायत को दर्ज कराने के लिए उनकी आलोचना की, जिसे अब वह खुद झूठा बता रही हैं.