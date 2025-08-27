साउथ एक्ट्रेस ने बॉलीवुड पर लगाया इल्जाम, बोलीं- खुशी से वेलकम नहीं करते...

साउथ के स्टार्स बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं. कई सेलेब्स ने बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया है और एक-दो फिल्मों के बाद ही गायब हो गए. साउथ की एक्ट्रेसेस का मानना है कि बॉलीवुड उन्हें खुले दिल से वेलकम नहीं करता है. एक्ट्रेस रेजिना कैसेंड्रा ने इस बारे में बात की है. उन्होंने फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की तारीफ की है जिनके साथ वो काम कर रही हैं. जब मधुर ने रेजिना को द वाइव्स के लिए कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने सहज ही हां कर दी. इस सीरीज के जरिए, निर्देशक स्टार पत्नियों की ग्लैमरस लेकिन उथल-पुथल भरी जिंदगी में उतरना चाहते हैं. रेजिना ने हाल ही में इस सीरीज का पहला शेड्यूल पूरा किया है. उन्होंने कहा-उन्हें फिल्म निर्माता के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है.

मधुर भंडारकर की तारीफ की

रेजिना ने कहा- मधुर सर तब तक ज्यादा दखलअंदाजी नहीं करते जब तक उन्हें लगता है कि आपको परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने या काम करने की जरूरत है. मुझे बहुत पसंद है कि कैसे वो बिना ज्यादा कुछ किए अपने कलाकारों में ईमानदारी ला देते हैं.

बॉलीवुड को लेकर कही ये बात

रेजिना ने 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' से बॉलीवुड में कदम रखा था. उसके बाद वो रॉकेट बॉयज और जाट में नजर आ चुकी हैं. रेजिना ने कहा- तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में तालमेल बैठाना मुश्किलों भरा है. इस बात पर बहुत चर्चा हुई है कि साउथ एक्टर्स बॉलीवुड में क्यों नहीं आ पा रहे हैं. इसकी असली वजह भाषा की बाधा है. मुझसे कहा गया है कि एक साउथ इंडियन होने के नाते आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. मैं इसे एक तारीफ के तौर पर लेना चाहूंगी लेकिन यह दुखद भी है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने नॉर्थ इंडियन का हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए स्वागत किया है. काश यह बॉलीवुड में भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता.