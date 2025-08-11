विज्ञापन

Delhi-NCR के आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़कीं रवीना टंडन, कही ये बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर विशेष आश्रय स्थलों में रखा जाए.

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आश्रय में ले जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर विशेष आश्रय स्थलों में रखा जाए. यह फैसला कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी के बाद आया, जिसे कोर्ट ने "चिंताजनक" बताया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में आवार कुत्तों के पक्ष और विपक्ष में लोग अपनी राय दे रहे हैं. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. 

रवीना टंडन डॉग लवर में से एक हैं. ऐसे में उन्होंने एचटी सिटी से बातचीत करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कहा, "आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के लिए इन बेचारे कुत्तों को दोषी ठहराना गलत है. अगर स्थानीय निकायों ने टीकाकरण और नसबंदी अभियान को ठीक से चलाया होता, तो यह स्थिति नहीं आती." उन्होंने आगे कहा, "स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी लेनी होगी. नसबंदी आज की सबसे बड़ी जरूरत है." 

इसके अलावा रवीना टंडन ने और भी ढेर सारी बातें की है. आपको बता दें कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर विशेष आश्रय स्थलों में डालने पर किसी भी व्यक्ति या संगठन को बाधा डालने की इजाजत नहीं होगी, वरना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में एक हेल्पलाइन शुरू की जाए, ताकि कुत्तों के काटने की शिकायतें दर्ज की जा सकें और शिकायत के चार घंटे के भीतर संबंधित कुत्ते को पकड़ा जाए.

