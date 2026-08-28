रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने भाई को बांधी राखी, मस्त- मस्त गर्ल के 20 साल के बेटे रणबीरवर्धन की फोटो देखे कहेंगे- अगला सुपरस्टार

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और रणबीरवर्धन थडानी ने आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. राशा ने भाई की कलाई पर राखी बांधी. दोनों बॉलीवुड के क्यूट भाई-बहन की जोड़ी हैं. दोनों को अक्सर लड़ते-झगड़ते और एक-दूसरे को चिढ़ाते देखा जा सकता है, लेकिन दोनों हर हाल में एक-दूसरे का साथ भी देते हैं. आज रक्षाबंधन के मौके पर, राशा थडानी अपने रिश्ते के बारे में बात की है, जबकि रणबीर ने अपने पहले इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी बहन हमेशा उनकी रक्षक रही हैं. राशा कहती हैं, "पहले रक्षाबंधन परिवार के साथ मिलकर मनाते थे, लेकिन अब मुझे इसका असली मतलब समझ में आता है. इसका मतलब है यह जानना कि हम दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे और एक-दूसरे की रक्षा करेंगे. खासकर तब से जब से वह पढ़ाई के लिए लंदन चले गए हैं." वह आगे बताती हैं कि उनकी मां, एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी शुरू से ही यह साफ कर दिया था, "उन्होंने रणबीर से कहा था कि जब वह आस-पास न हों, तो मैं उनकी 'बहन-मां' हूं."

रणबीरवर्धन कहते हैं, "राशा हमेशा मेरी चिंता करती रही हैं. वह हमेशा मेरा ख्याल रखने और मेरी सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करती हैं. वह मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं." वह बताते हैं कि अब राखी पर वह राशा को चिढ़ाने के लिए उनके पैर भी छूने लगे हैं. वह हंसते हुए कहते हैं, "यह भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन मैं इसे मजाक में करता हूं, यह दिखाने के लिए कि वह कितनी बड़ी हो गई हैं."

रणबीरवर्धन के पढ़ाई के लिए लंदन रहते हैं. 20 साल की राशा को अपने 18 साल के छोटे भाई पर गर्व है. वह कहती हैं, "मुझे उस पर गर्व है, चाहे वह कुछ भी करे. वह अकेले विदेश में पढ़ाई कर रहा है, हम हर दिन उसके साथ नहीं होते. मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाती. मुझे हमेशा इमोशनल सपोर्ट और परिवार का साथ चाहिए होता है, लेकिन वह बहुत आजाद और मजबूत है." वह यह भी कहती हैं कि उनका भाई इसे जाहिर नहीं करता, लेकिन घर से निकलते या लौटते समय वह बहुत इमोशनल हो जाता है. वहीं रणबीरवर्धन कहते हैं, मुझे बस किसी ऐसे इंसान की कमी खलती है जिसके पास जाकर मैं बैठ सकूं और बिना किसी चिंता के छोटी-छोटी बातें कर सकूं. मुझे अपनी बहन की याद आती है.

अपनी मां के स्टारडम की वजह से लाइमलाइट में पले-बढ़े राशा और रणबीरवर्धन ने हर मुश्किल में एक-दूसरे का साथ दिया, लेकिन राशा इसका श्रेय अपनी मां को भी देती हैं. वह कहती हैं, "मां ने हमें लाइमलाइट के साथ आने वाली हर चीज से बचाया. हम किस्मत वाले थे कि जिस स्कूल में रणबीर और मैं पढ़ते थे, वहां अब बच्चों की तस्वीरें खींची जाती हैं, (पैपराजी आते हैं), लेकिन जब हम वहां थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था. हम बहुत किस्मत वाले थे कि हमने ऐसी जिंदगी जी जहां हर कोई यह नहीं कहता था, 'अरे, तुम तो अपनी सेलिब्रिटी मां के बच्चे हो'."

इस रक्षाबंधन पर, रणबीरवर्धन अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घर पर हैं और राशा त्योहार की रस्मों के लिए अपने भाई के घर पर होने से बहुत उत्साहित है. जब रणबीरवर्धन से पूछा गया कि वह अपनी बहन को क्या तोहफा देने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "मुझे बैठकर सोचना होगा कि उसे असल में क्या चाहिए. मुझे लगता है कि उसका पसंदीदा तोहफा एक और कुत्ता होगा, जो हमारे पास पहले से मौजूद सात कुत्तों में शामिल हो सके."