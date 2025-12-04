विज्ञापन

'धुरंधर' रणवीर सिंह की ये साइड नहीं देखी होगी आपने, बहन को शादी के मंडप तक ले जाते हुए इमोशनल हुए 'गली बॉय'

रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ कजिन सिस्टर की शादी में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे हुए थे.

बहन की शादी के लिए गोवा पहुंचे थे रणवीर सिंह
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस हफ्ते की शुरुआत में कजिन की शादी में शामिल होने के लिए गोवा में थे, जो एक्टर के लिए एक खास फैमिली इवेंट था. मेन सेरेमनी के दौरान रणवीर अपनी कजिन सिस्टर की दुल्हन वाली एंट्री में शामिल होते नजर आए. वह वही फूलों की चादर पकड़े हुए अपनी बहन के साथ आते नजर आए. उन्हें दीपिका पादुकोण के साथ, पूरे इवेंट में एक्टिवली हिस्सा लेते देखा गया, दोनों पूरे इवेंट में फैमिली ट्रेडिशन में शामिल हुए. वहीं अपनी बहन को मंडप की तरफ ले जाते हुए रणवीर साफतौर पर काफी इमोशनल दिखे.

वीडियो यहां देखें:

एक जैसे रेड आउटफिट में पहुंचे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपने कपड़ों की चॉइस से सबका ध्यान खींचा. उनके आउटफिट जिन्हें कई अटेंडीज ने नोटिस किया, शादी में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए, खासकर जब कपल ने अलग-अलग रस्मों और सेलिब्रेशन में करीब से हिस्सा लिया.

सेरेमनी का एक और फुटेज, जो अब ऑनलाइन सर्कुलेट हो गया है, उसमें वे पल हैं जब सिंह और पादुकोण शादी की रस्मों के दौरान बातचीत करते हैं, जिसमें फेरे भी शामिल हैं. कपल के शामिल होने की वहां मौजूद फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के बीच काफी चर्चा हुई.

आफ्टर-पार्टी में परिवार के लोग और भी शामिल हुए, जिनमें सिंह और उनके रिश्तेदार उनकी आने वाली फिल्म के एक पॉपुलर गाने पर साथ में डांस करते दिखे. दीपिका पादुकोण भी सेलिब्रेशन में शामिल हुईं, जिससे वहां मौजूद लोगों का जोश दिखा.

बताया गया कि पार्टी का माहौल बहुत खुशनुमा था, रणवीर की परफॉर्मेंस पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने तालियां बजाईं. आफ्टर-पार्टी में जिस फिल्म का जिक्र था, धुरंधर, वह 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. सेलिब्रेशन के दौरान जो गाना बजाया गया, वह इसी आने वाली रिलीज का है, जो इस पारंपरिक फैमिली इवेंट में आज के जमाने का एलिमेंट जोड़ता है.

