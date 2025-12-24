विज्ञापन

पाकिस्तान में क्यों पसंद की जा रही है धुरंधर? फिल्म के एक्टर ने कहा- हमने मुसलमानों को गाली नहीं दी

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी खूब देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर वहां के दर्शकों के रिएक्शन चर्चा में हैं.

नई दिल्ली:

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी खूब देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर वहां के दर्शकों के रिएक्शन चर्चा में हैं. फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने इस पर बात की है. लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आ रहे कमेंट्स से साफ है कि वहां के लोगों ने फिल्म का मैसेज समझा है. उनके मुताबिक, दर्शकों को यह बात पसंद आई कि फिल्म में पूरे देश या मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं किया गया.

इस वजह से पाकिस्तान में पसंद की जा रही 'धुरंधर'

नवीन कौशिक ने कहा कि फिल्म में उन भ्रष्ट लोगों और सिस्टम के एजेंट्स को दिखाया गया है, जो हालात का गलत फायदा उठाते हैं और नफरत फैलाते हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान के कई लोग भी इससे खुद को जोड़ पा रहे हैं. उनका मानना है कि गलत लोगों पर सवाल उठाना जरूरी है, न कि पूरे देश को दोष देना. एक्टर ने आगे कहा कि इसी सोच की वजह से पाकिस्तान से फिल्म को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, जो उनके लिए अच्छी बात है.

फिल्म ‘धुरंधर' के बारे में

‘धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म अब तक भारत में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और साल 2025 की सबसे बड़ी हिट बन गई है. फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में ‘धुरंधर 2' का ऐलान किया गया है. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.
 

