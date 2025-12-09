बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई के बीच रणवीर सिंह की धुरंधर पर लगे आरोप, नाराज बलूचिस्तानी नेता बोले- हमारे लोगों को..

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को बलूचिस्तान के लोगों को गलत और नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. बलोच प्रतिनिधि मीर यार बलोच ने फिल्म देखने के बाद गहरी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि फिल्म में बलूचिस्तान के देशभक्त लोगों को गलत तरीके से पेश किया गया है और बलोच-भारत संबंधों को भी नकारात्मक रूप में दिखाया गया है.

7 दिसंबर को मीर यार ने फिल्म का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना के किरदार टीवी पर हमले देखकर जश्न मना रहे हैं. मीर यार ने साफ कहा कि बलोच लोग कभी गैंगस्टर नहीं रहे और न ही उन्होंने 26/11 जैसे आतंकी हमलों का जश्न मनाया. उन्होंने याद दिलाया कि बलोच खुद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के शिकार हैं.

अपने पोस्ट में मीर यार ने लिखा, “बलोच लोग धार्मिक उन्माद में नहीं जीते, न कभी ‘अल्लाहु अकबर' के नारे लगाते हैं और न ही आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं. फिल्म में बलोच स्वतंत्रता सेनानियों को हथियार बेचने वाले के रूप में दिखाया गया है, जो सरासर गलत है. हथियारों की कमी के बावजूद बलोच लड़ रहे हैं. अगर बलोच गैंगस्टर नकली करंसी छापने में सक्षम होते तो बलोचिस्तान में गरीबी न होती. नकली करंसी, ड्रग्स और हथियार तस्करी का काम आईएसआई करती है.”

उन्होंने फिल्म पर खराब रिसर्च का भी आरोप लगाया और कहा कि बलोच इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और बलोच संस्कृति को पूरी तरह तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. फिल्म में पुलिस अधिकारी चौधरी असलम का डायलॉग – “मगरमच्छ पर भरोसा किया जा सकता है, बलोच पर नहीं” – पर भी मीर यार ने कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा, “यह बलोच संस्कृति और नैतिकता के पूरी तरह खिलाफ है. बलोच संस्कृति में कहा जाता है – ‘एक ग्लास पानी की कीमत सौ साल की वफादारी होती है' जिसने हमें एक घूंट पानी पिलाया या मदद की, उसे बलोच कभी धोखा नहीं देते.”

