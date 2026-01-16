धुरंधर की बंपर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह बने प्रोड्यूसर, फिल्म प्रलय में साउथ स्टार कल्याणी प्रियदर्शन को किया कास्ट

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा हुआ है और पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. साल 2025 रणवीर के लिए खास रहा है और अब वो अपने करियर में एक स्टेप आगे जा रहे हैं. वो प्रोड्यूसर बन रहे हैं और उनकी फिल्म में कोई और नहीं बल्कि साउथ की स्टार कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में नजर आएंगी. कल्याणी को अपनी फिल्म में लाने के लिए रणवीर ने खुद मनाया है. आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं.

प्रलय में नजर आएंगी कल्याणी प्रियदर्शन

रणवीर सिंह फिल्म प्रलय के साथ प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं. ये डायरेक्टर जय मेहता की जॉम्बी थ्रिलर फिल्म है. जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में नजर आने वाली हैं. कल्याणी मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 से हर जगह छा गई हैं. वो अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणी के पिता प्रियदर्शन बॉलीवुड में जाने-माने हैं, लेकिन कल्याणी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. लोकेश की सफलता के बाद अपने करियर में ऊंचाइयों पर चल रही एक्ट्रेस ये तय करने में समय ले रही थी कि उन्हें हिंदी फिल्मों में कदम रखना चाहिए या नहीं और क्या प्रलय उनके लिए सबसे अच्छा लॉन्च पैड होगा. क्योंकि ये उनका होम प्रोडक्शन था इसलिए रणवीर ने उन्हें फोन किया और उन्हें मना लिया. लंबी बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि रणवीर और जय इस फिल्म के साथ एक नई दुनिया ला रहे हैं और वो खुशी-खुशी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गईं.

प्रलय में दिखेगी तबाही के बाद की दुनिया

प्रलय की बात करें तो ये इसे एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक जॉम्बी थ्रिलर के तौर पर बनाया जा रहा है. जिसमें रणवीर और उनकी पत्नी जिनका रोल कल्याणी निभाएंगी वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं. समीर नायर और हंसल मेहता के को-प्रोड्यूस की गई यह फिल्म अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है. सोर्स के मुताबिक कल्याणी अभी मुंबई में हैं. वो अभी डील फाइनल करने और मेकर्स के साथ अपनी डेट्स तय करने की प्रोसेस में हैं.

