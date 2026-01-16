विज्ञापन

मर्दानी 3 की वजह से बढ़ी मर्दानी और मर्दानी 2, ओटीटी पर जमकर देखी जा रही है रानी मुखर्जी की ये फिल्म

यश राज फिल्म्स ने कुछ दिन पहले 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज किया और तभी से यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है. रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आई हैं.

यश राज फिल्म्स ने कुछ दिन पहले 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज किया और तभी से यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है. रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आई हैं. एक ऐसी पुलिस अफसर जो समय के खिलाफ दौड़ में 93 लापता लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है. लेकिन दिलसचस्प यह है कि जहां ट्रेलर को पसंद किया जा रहा है, वहीं मर्दानी और मर्दानी 2 ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी हैं. नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में दोनों फिल्में छह और सात पर ट्रेंड कर रही हैं. 

वहीं इस बीच रानी मुखर्जी ने ट्रेलर को मिल रहे रिस्पॉन्स को लेकर कहा है, 'शिवानी शिवाजी रॉय ऐसा किरदार नहीं है जिसे मैं कैमरा कट होते ही भूल जाऊं. मैं उसे अपने साथ लेकर चलती हूं. क्योंकि उसके ज़रिए मैंने समझा है कि सेवा का असली अर्थ क्या होता है. मैंने यह भी देखा है कि साहस कितना अकेला हो सकता है. मुझे हमारे देश की पुलिस फोर्स के लिए गहरा सम्मान है, जो हर दिन बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तमगे की अपेक्षा किए, चुपचाप देश की सेवा करती है और हमारी रक्षा करती है. मर्दानी फ्रेंचाइजी उनके लिए मेरा सलाम है और मुझे गर्व और खुशी होती है यह देखकर कि मेरे देश के लोग पुलिस फोर्स को इतना प्यार दे रहे हैं.'

वह इस खास पल को भारतीय पुलिस बल को समर्पित करते हुए कहती हैं, “मेरे पुलिस फोर्स के सभी भाई-बहनों को, खासतौर पर उन महिला अधिकारियों को, जिन्हें ज़्यादा आंका जाता है, ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वे डर से ऊपर उठकर खड़ी रहती हैं, यह फिल्म आप सब की वजह से अस्तित्व में है. यह फिल्म पूरी पुलिस फोर्स को समर्पित है, खासकर उन महिला अधिकारियों को, जो ताकत, करुणा और अडिग ईमानदारी के साथ नेतृत्व करती हैं.”

रानी का मानना है कि ट्रेलर को मिल रही यह जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि एक देश के तौर पर हम आज भी सामाजिक अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं. वह कहती हैं, “मर्दानी 3 के ट्रेलर को मिल रहा आपका अपार प्यार यह बताता है कि एक देश के रूप में हमारा विवेक आज भी बहुत मजबूत है. जब कुछ गलत होता है तो हमें गुस्सा आता है और जब कोई असहायों की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो हमें गर्व महसूस होता है. मर्दानी 3 को अपने दिलों के इतने करीब रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद.”

वह आगे जोड़ती हैं, “मर्दानी मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं है. शिवानी शिवाजी रॉय मेरे दिल में बसती है. उसके ज़रिए मैंने ऐसा साहस देखा है जो शोर नहीं मचाता, ऐसी ताकत जो तालियों की मांग नहीं करती और ऐसी बहादुरी जो बेहद निजी कीमत चुका कर सामने आती है और वही मुझे प्रेरित करती है. मर्दानी मेरे लिए कभी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है. एक ऐसी फिल्म और फ्रेंचाइजी के लिए इतना प्यार पाना, जो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है और जिसने मेरे सिनेमा करियर को परिभाषित किया है, मेरे लिए बेहद विनम्र कर देने वाला अनुभव है.”

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती है. जहां मर्दानी ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाइयों को उजागर किया था और मर्दानी 2 ने सिस्टम को चुनौती देने वाले एक सीरियल रेपिस्ट की विकृत मानसिकता को दिखाया था, वहीं मर्दानी 3 समाज की एक और अंधेरी और क्रूर सच्चाई में उतरती है, जिससे इस फ्रैंचाइज़ी की प्रभावशाली और मुद्दा-आधारित कहानी कहने की विरासत और मजबूत होती है. मर्दानी भारत की एकमात्र हिट महिला प्रधान फ्रेंचाइजी है और भारत की इकलौती महिला प्रधान पुलिस फ्रेंचाइजी भी है. मर्दानी 3, 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

