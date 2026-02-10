रानी मुखर्जी ने बताया सलमान, आमिर और शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव, बोलीं- तीनों बिल्कुल अलग- लेकिन एक एक बात में कॉमन

रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में बात की है. हाल ही में एक गलता प्लस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम करने के बारे बारे में खुलकर बात की. रानी मुखर्जी ने 1998 की फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया. "जब मैं आमिर से मिली और उन्हें गुलाम में काम करते देखा, तो यह अविश्वसनीय था. मैंने उन्हें एक छोटी लड़की के तौर पर कयामत से कयामत तक में देखा था और उन पर मेरा बहुत बड़ा क्रश था. वह फिल्म में बहुत क्यूट थे. मुझे लगता है कि मुझे जूही पर भी उतना ही क्रश था."

उन्होंने आगे कहा कि एक टीनएजर के तौर पर इतने बड़े स्टार के साथ काम करना बहुत प्रेरणादायक था. "जब मुझे गुलाम के लिए साइन किया गया, तो मुझे याद है कि मैंने सोचा था, 'हे भगवान, मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम करने जा रही हूं.' लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह थी हर शॉट के प्रति उनका समर्पण - संवेदनशीलता, गंभीरता और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में खुद को कितना दिया. ये इंडस्ट्री में मेरे शुरुआती दिन थे, और मैंने यह सब उनसे सीखा."

शाहरुख खान के साथ काम करने पर रानी

गुलाम के बाद रानी ने शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है और चलते चलते जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया. उन्होंने याद किया कि उनके साथ को-स्टार बनने से पहले उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्हें देखा था.

"उसके बाद, मैंने शाहरुख के साथ काम किया. मैंने उन्हें एक छोटी लड़की के तौर पर DDLJ में देखा था. यह 1995 में रिलीज हुई थी, उसी साल मैं अपनी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात की शूटिंग कर रही थी. इन दो मेगा स्टार्स के साथ काम करना अवास्तविक लगा." उनके लिए सबसे खास बात शाहरुख खान की गर्मजोशी और प्रोटेक्टिव नेचर थी. "शाहरुख संवेदनशील एनर्जी वाले इंसान हैं. उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया - जब मैंने उनके साथ काम किया तब मैं मुश्किल से 18 साल की थी - और वह आज भी मुझे 'बेबी' कहते हैं." आमिर की तरह शाहरुख भी अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहते थे.

सलमान खान के 'बिंदास' स्टाइल पर रानी

रानी ने बताया कि सलमान खान के साथ उनका अनुभव आमिर और शाहरुख के साथ काम करने से बिल्कुल अलग था. उन्होंने कहा, "जब मैं सलमान से मिली, तो यह 360-डिग्री का बदलाव था." "अपने काम के प्रति उनका डेडिकेशन बहुत अलग है. वह एक खास स्वैग और बिंदास एटीट्यूड वाले हैं. आपको लगता है कि वह 'वहां' नहीं हैं, लेकिन वह मौजूद होते हैं."

उन्होंने बताया कि सलमान का रिलैक्स्ड एटीट्यूड अक्सर यह छिपा देता है कि वह अपने काम में कितनी मेहनत करते हैं. रानी ने बताया, "वह इतने हैंडसम हैं कि जब वह सेट पर आते हैं, तो सब उन्हें ही देखते हैं. वह अपने काम को लेकर बहुत कैजुअल रहते हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. लोग इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह उन्हें उस जोन में आने नहीं देते."उन्होंने कहा कि अलग-अलग स्टाइल होने के बावजूद तीनों एक्टर सिनेमा को लेकर उतने ही पैशनेट हैं.

