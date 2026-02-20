मर्दानी 3 ने फ्रैंचाइजी को नई ऊंचाई दी, सुपरहिट बनते हुए बनी फ्रैंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

यश राज फिल्म्स की मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं, ने बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते में भी शानदार पकड़ बनाए रखी है और अब यह फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े की ओर मजबूती से बढ़ रही है. भारत में कुल 47.55 करोड़ रुपये नेट और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 71.70 करोड़ रुपये ग्रॉस की कमाई के साथ, मर्दानी 3 एक जबरदस्त हिट बन चुकी है और अब मर्दानी फ्रैंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

प्रतिस्पर्धी मर्दानी फ्रैंचाइजी कलेक्शन डेटा

भारत कलेक्शन (नेट):

मर्दानी 3 (2026) – 47.55 करोड़ (अब भी सिनेमाघरों में जारी)

मर्दानी 2 (2019) – 47.51 करोड़

मर्दानी (2014) – 35.85 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन (ग्रॉस):

मर्दानी (2014) – 57 करोड़

मर्दानी 2 (2019) – 64 करोड़

मर्दानी 3 (2026) – 71.70 करोड़

बिना किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा के, मर्दानी 3 आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई जारी रखेगी और अपने हार्ड-हिटिंग सामाजिक संदेश को पूरे भारत में और अधिक दर्शकों तक पहुंचाएगी. ओपनिंग डे पर मर्दानी 3 ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए मर्दानी फ्रैंचाइजी और रानी मुखर्जी की सोलो फिल्मों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की थी. फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई कर भारत में किसी महिला-प्रधान फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत की.

मर्दानी 3 – डे-वाइज कलेक्शन (नेट):

Fri – 4.00 Cr

Sat – 6.00 Cr

Sun – 7.25 Cr

Mon – 2.40 Cr

Tue – 2.70 Cr

Wed – 2.20 Cr

Thu – 2.00 Cr

2nd Fri – 2.15 Cr

2nd Sat – 3.85 Cr

2nd Sun – 4.55 Cr

2nd Mon – 1.30 Cr

2nd Tue – 1.60 Cr

2nd Wed – 1.10 Cr

2nd Thu – 1.10 Cr

3rd Fri – 0.65 Cr

3rd Sat – 1.75 Cr

3rd Sun – 1.15 Cr (भारत-पाकिस्तान मैच के कारण गिरावट)

3rd Mon – 0.45 Cr

3rd Tue – 0.55 Cr

3rd Wed – 0.40 Cr

3rd Thu – 0.40 Cr

कुल – 47.55 करोड़

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 फ्रैंचाइजी की उस विरासत को आगे बढ़ाती है, जो हार्ड-हिटिंग और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों के लिए जानी जाती है. 12 वर्षों में मर्दानी एक थिएट्रिकल ब्रांड बन चुकी है, वह भी ऐसे जॉनर में जो परंपरागत रूप से पुरुष सितारों के वर्चस्व में रहा है. अपने करियर के 30वें वर्ष में रानी मुखर्जी ने एक बार फिर सोलो थिएट्रिकल हिट दी है एक दुर्लभ उपलब्धि, जो भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी निरंतरता, स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस विश्वसनीयता को रेखांकित करती है.

इस शानदार प्रदर्शन के साथ मर्दानी सीरीज ने हिट्स की हैट्रिक पूरी कर ली है और यह आज भी भारतीय सिनेमा की इकलौती सफल महिला-प्रधान फ्रैंचाइजी और एकमात्र हिट महिला-पुलिस फिल्म फ्रैंचाइजी बनी हुई है. मर्दानी 3 की रिलीज रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल पूरे होने के साथ आई है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसे पूरे फिल्म उद्योग में सराहा और मनाया जा रहा है.