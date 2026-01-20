विज्ञापन

Border 2 हिट कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया ये मास्टर प्लान, एक दिन में चलेंगे 20 शो

1997 में रिलीज हुई ‘बॉर्डर' लोगों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन थी. यही वजह है इसके सीक्वल यानी ‘बॉर्डर 2' से लोगों को खासी उम्मीद है.

Border 2 Movie 20 Shows in Single Day: 'बॉर्डर 2' हिट कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया ये मास्टर प्लान
नई दिल्ली:

साल 1997 में रिलीज हुई Border लोगों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन थी. यही वजह है इसके सीक्वल यानी Border 2 से लोगों को खासी उम्मीद है. अब फिल्म बड़े पर्दे पर खुद को ब्लॉकबस्टर साबित करने में सफल होती है या नहीं ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर इसकी रिलीज को लेकर खास तरह की तैयारी कर रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को थिएटर्स में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने की प्लानिंग की गई है.

ट्रेड सूत्रों के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सिंगल स्क्रीन वाले सभी सिनेमाघरों में कम से कम 2 हफ्ते के लिए सभी शो ‘बॉर्डर 2' दिखाने के लिए कहा है. बाकी मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के लिए ये नियम सिर्फ एक हफ्ते के लिए लागू होगा. 2 स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने थिएटर्स के मालिकों से कहा है कि वो सभी शो ‘बॉर्डर 2' को दे दें.

वहीं तीन स्क्रीन वाले सिनेमाघरों के लिए दिन में 12 शो देने की मांग की है. 4, 5 और 6 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में एक दिन में 14 शो, 16 शो और 18 शो चलाने की की गई है. आखिर में 7 या उससे ज्यादा स्क्रीन वाले थिएटरों के लिए दिन में 20 शो चलाने पर बातचीत की गई है.

19 जनवरी से भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक मंगलवार सुबह तक यानी बुकिंग शुरू होने के करीब 24 घंटे में ही पहले दिन की एडवांस बुकिंग 2.5 करोड़ रु. को पार कर चुकी है. खबर लिखने तक देशभर में 73 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और फिल्म के लिए 11 हजार से अधिक शोज लिस्ट हो चुके हैं.

बताते चलें कि 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी लीड रोल में भी नजर आएंगे. वहीं मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा, अन्या सिंह बौतर लीड एक्ट्रेस दिखेंगी. 

