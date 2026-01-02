करण जौहर के साथ काम करना इस डायरेक्टर को पड़ा भारी, फिल्म रही फ्लॉप, फैंस बोले- तू बिक गया

करण जौहर फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी अपना कदम रख चुके हैं. लोग करण जौहर को आदित्य चोपड़ा की 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में उनके छोटे लेकिन यादगार रोल के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग का असली टैलेंट अनुराग कश्यप की 'बॉम्बे वेलवेट' में देखने को मिला. इस फिल्म में उन्होंने कैजाद खंबाटा का रोल निभाया था. जो एक शानदार पारसी मीडिया मुगल और कहानी का मुख्य विलेन था. लेकिन करण जौहर की एक्टिंग किसी को रास नहीं आई. फिल्म की रिलीज से पहले इस बात को लेकर काफी उत्सुकता थी कि करण जौहर अनुराग कश्यप के काम में क्या कर रहे हैं. लेकिन यह उम्मीद जल्द ही विवाद में बदल गई और कई लोगों ने कश्यप के उन्हें कास्ट करने के फैसले पर सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें: 21 की उम्र में 170 करोड़ रुपये की है मालकिन, फिर भी मम्मी-पापा के सब्सिक्रप्शन पर ही देखती है नेटफ्लिक्स

अनुराग कश्यप पर उठे सवाल

स्क्रीन से खास बातचीत में अनुराग कश्यप ने इस विवाद पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'लोग मुझे और करण को एक स्पेक्ट्रम के दो अलग-अलग छोर मानते थे. उनका वो फिल्म करना भी कई लोगों के लिए थोड़ा निराशाजनक था. मेरे काम को फॉलो करने वाले बहुत से लोगों को लगा कि मैं बिक गया हूं क्योंकि मैं एक स्टार के साथ और करण जौहर के साथ मिलकर फिल्म बना रहा हूं. जो भी हो तब से यही कहानी बन गई और यह अब भी कायम है. आज भी लोग कहते हैं कि मेरा डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने करण से हाथ मिलाया और मैं सोचता हूं हाथ मिलाने का क्या मतलब है? हमने एक साथ एक फिल्म की थी.'

फ्लॉप का असर रिश्तों पर

अनुराग कश्यप ने कहा कि करण जौहर को कास्ट करना एक ऐसा फैसला था जो उन्हें बिल्कुल स्वाभाविक लगा. वो उस रोल के लिए बहुत नेचुरल थे. उन्हें इस पर यकीन नहीं होता लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने वहां जो किया वो शानदार था. लेकिन बदकिस्मती से फिल्म नहीं चली. फिल्ममेकर ने यह भी बताया कि फिल्म की नाकामी का असर उनके को-स्टार्स, खासकर रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्तों पर पड़ा. मुझे लगता है कि रणबीर बहुत परेशान थे और वह कहते रहते हैं- तुम बॉम्बे वेलवेट के बारे में बात क्यों करते रहते हो? इसे नजरअंदाज कर दो. फिल्म नहीं चली, नहीं चली, लेकिन तुम्हें इसके बारे में हर समय बात करने की जरूरत नहीं है लेकिन लोग मुझसे हर समय सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं?

कैसे फ्लॉप हुई बॉम्बे वेलवेट?

'बॉम्बे वेलवेट' 2015 में रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, करण जौहर और के के मेनन लीड रोल में थे. फिल्म को 118 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था, लेकिन फिल्म सिर्फ 43 करोड़ रुपये ही कमा सकी थी. इस तरह अनुराग कश्यप निर्देशित ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही.