विज्ञापन

ट्रेलर लॉन्च से पहले दिल्ली में 'रामायणम' इवेंट के लिए निकलते दिखे रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल

रणबीर कपूर शनिवार को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर दिखे. वे 'रामायणम: प्रथम संकल्प' के रेड कार्पेट इवेंट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं.  यह इवेंट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा.

Read Time: 3 mins
Share
ट्रेलर लॉन्च से पहले दिल्ली में 'रामायणम' इवेंट के लिए निकलते दिखे रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल
'रामायणम' इवेंट के लिए निकलते दिखे रणबीर कपूर
नई दिल्ली:

रणबीर कपूर शनिवार को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर दिखे. वे 'रामायणम: प्रथम संकल्प' के रेड कार्पेट इवेंट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं.  यह इवेंट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा. इस बड़े इवेंट के लिए राजधानी जाने वाली फ्लाइट में बैठने से पहले एक्टर बहुत स्टाइलिश लग रहे थे.  'रामायणम: प्रथम संकल्प' के रेड कार्पेट इवेंट में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी, अरुण गोविल, कुमार विश्वास, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, शोभना, रकुल प्रीत सिंह, कुणाल कपूर और अजिंक्य देव के शामिल होने की उम्मीद है. यह इवेंट 24 जुलाई को होने वाले फिल्म ट्रेलर के वर्ल्डवाइड प्रीमियर से कुछ दिन पहले हो रहा है.  

Latest and Breaking News on NDTV

इंस्टाग्राम पर ट्रेलर लॉन्च की घोषणा करते हुए मेकर्स ने फिल्म को भारत के सबसे मशहूर महाकाव्यों में से एक की बड़े पैमाने पर नई प्रस्तुति बताया. उन्होंने लिखा, "भारत से दुनिया तक. हजारों सालों से रामायण ने धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा जैसे आदर्शों के जरिए पीढ़ियों को प्रेरित किया है. अब, यह एक नई यात्रा शुरू कर रही है.

यह भी पढ़ें-  जब गौरी के माता- पिता को हिंदू लड़का बन कर इंप्रेस करना चाहते थे शाहरुख खान, बन गए थे अभिनय, पढ़े मजेदार किस्सा

भारत के सबसे महान सांस्कृतिक महाकाव्यों में से एक, जिसे भारतीय सिनेमा में पहले कभी न देखे गए पैमाने पर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है. रामायणम का ट्रेलर 24 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होगा." ट्रेलर रिलीज से पहले रामायणम को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में भी पेश किया जाएगा. कॉमिक-कॉन के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार फिल्म का पैनल 23 जुलाई, 2026 को दोपहर 3:15 बजे PDT (24 जुलाई को सुबह 3:15 बजे IST) बॉलरूम 20 में होगा.

इस सेशन में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी और एक्टर रणबीर कपूर और यश शामिल होंगे. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और 'प्राइम फोकस' के फाउंडर और एकेडमी अवॉर्ड जीतने वाले विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो 'DNEG' के ग्लोबल CEO नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की गई 'रामायणम', अपनी घोषणा के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट्स में से एक रही है. दो हिस्सों में बनने वाली यह फिल्म प्राचीन महाकाव्य रामायणम से प्रेरित है. इसमें भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले राम की कहानी दिखाई गई है. अयोध्या के राजकुमार के तौर पर उनके जीवन और वनवास से लेकर रावण के साथ उनके युद्ध तक का सफर दिखाया गया है.

यह भी पढ़ें- अजय देवगन की 'धमाल 4' के व्हेल वाले सीन का सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक, फैंस ने VFX पर उठाया सवाल

फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं. इसका संगीत हंस जिमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है. रामायणम का पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में आने की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramayanam Movie, Ramayanam Official Trailer, Ramayanam Budget, Ramayanam Cast, Ramayanam Release Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com