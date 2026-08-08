रामायणम् भारत से पहले विदेशों में होगी रिलीज, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताई वजह

भारत में रामायण के फैंस को नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित एपिक फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यह फिल्म भारत में प्रीमियर से दो दिन पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अब फिल्म की रिलीज की तारीखों को लेकर हो रही चर्चाओं पर स्थिति साफ कर दी है.फिल्म में रणबीर कपूर, भगवान राम, साई पल्लवी, सीता और यश, रावण के रोल में नजर आएंगे. 'रामायण' 6 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी, जबकि भारत में इसे दिवाली के मौके पर 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा.
NDTV से बात करते हुए मल्होत्रा ने रिलीज की तारीखों में अंतर के बारे में बताया, "हम इसे 6 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्में आमतौर पर शुक्रवार को रिलीज होती हैं, इसलिए इसे 6 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन भारत में हम इसे दिवाली पर रिलीज़ करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं."
#WATCH | Mumbai | On the upcoming film 'Ramayana', Producer Namit Malhotra says, "The trailer was released last week, and it has received over a billion views in just five days, which is a great moment for India. We truly appreciate all the love we've received from people across… pic.twitter.com/wCCR7DRYe1— ANI (@ANI) August 7, 2026
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इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय दर्शकों से दो दिन पहले 'रामायण' देखने को मिलेगी. फिल्म की ग्लोबल रिलीज शुक्रवार, 6 नवंबर को होगी और इसके बाद रविवार, 8 नवंबर को भारत में इसका प्रीमियर होगा.इससे पहले सोनी पिक्चर्स ने X पर इस एपिक फिल्म के अंग्रेजी ट्रेलर के साथ इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा की थी. ऐसा लगता है कि यह तारीख फिल्म की अंतरराष्ट्रीय रिलीज के लिए है. एक ऐसी एपिक यात्रा जैसी पहले कभी नहीं देखी गई.
यह स्पष्टीकरण तब आया है जब मेकर्स 'रामायण' को एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर पेश करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं. ANI से बात करते हुए मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी चीजों ने एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है. इसके ट्रेलर के रिलीज होने के पांच दिनों के अंदर ही एक अरब से ज्यादा बार देखा गया है.'रामायण' पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा कहते हैं, "ट्रेलर पिछले हफ्ते रिलीज हुआ था और इसे सिर्फ पांच दिनों में एक अरब से ज्यादा बार देखा गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है. हमें लोगों से जो प्यार मिला है, हम सच में उसकी सराहना करते हैं...".
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'रामायण' को एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है और कई भारतीय हस्तियां पहले से ही इसके ऑस्कर जीतने की संभावनाओं पर बात कर रही हैं. ऐसे में मल्होत्रा से यह भी पूछा गया कि क्या फिल्म का मकसद एकेडमी अवॉर्ड जीतना भी है. प्रोड्यूसर ने साफ किया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद ऑस्कर जीतना नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एकेडमी से पहचान मिलना देश के लिए एक अहम पल होगा.
मल्होत्रा ने आगे कहा, "रामायण बनाने का मकसद एकेडमी अवॉर्ड पाना नहीं है. फिर भी, अगर हमारे काम को दुनिया के बेहतरीन क्रिएटिव्स को देखने वाले एक बड़े संस्थान में सराहा और दिखाया जाता है, तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़े पल से कम नहीं होगा."
रणबीर, साई पल्लवी और यश के अलावा, फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में, सनी देओल हनुमान के रोल में, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में और काजल अग्रवाल मंदोदरी के रोल में नजर आएंगी.
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