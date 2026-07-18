अजय देवगन की 'धमाल 4' के व्हेल वाले सीन का सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक, फैंस ने VFX पर उठाया सवाल

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. इसकी वजह एक मिनट का एक क्लिप है, जिसमें अजय देवगन दो व्हेल मछलियों की सवारी करते हुए समुद्र से बाहर निकलता दिख रहा है. 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म भारत में ठीक-ठाक कमाई कर रही है. हालांकि, दर्शकों से इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म के खराब विजुअल इफेक्ट्स (VFX) की काफी आलोचना हो रही है. यह आलोचना तब और बढ़ गई जब ऑनलाइन एक मिनट का सीन सामने आया जिसमें अजय देवगन का किरदार समुद्र में डूबा हुआ है और फिर दो व्हेल मछलियों की सवारी करते हुए जबरदस्त एंट्री करता है.

वायरल क्लिप में देवगन का सिर्फ सिर पानी के ऊपर दिख रहा है, जबकि नाव में बैठे संजय मिश्रा और एक छोटी बच्ची उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसके बाद उन्हें दो व्हेल मछलियों की पीठ पर पानी से बाहर निकलते हुए देखा जाता है. इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने X (पहले ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर VFX की क्वालिटी पर सवाल उठाए. कई दर्शकों का कहना था कि अजय देवगन का चेहरा "पानी पर तैरते कार्डबोर्ड कटआउट" जैसा लग रहा था, जबकि दूसरों ने उनके एक्सप्रेशन और सीन को बनाने के तरीके का मजाक उड़ाया. कुछ लोगों ने सीन के दौरान इस्तेमाल किए गए गाने की भी आलोचना की.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे प्रतिक्रिया दी

एक यूजर ने लिखा, "लगा था कि 'धुरंधर' के बाद बॉलीवुड फिल्ममेकर अपने काम में ज्यादा मेहनत करेंगे... लेकिन यहां तो हाल कुछ और ही है, हाहाहा." कुछ यूजर्स ने बैकग्राउंड म्यूजिक के चुनाव पर भी सवाल उठाए. एक ने कहा, "उनके पास चुनने के लिए 100 गाने थे फिर भी उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 'बेला सियाओ' चुना." एक और व्यक्ति ने कमेंट किया, "अगर कोई और करता तो समझ भी आता, लेकिन खुद AJ, जो एक डायरेक्टर हैं और जिनकी अपनी VFX कंपनी है. उन्हें कम से कम इस शॉट को ग्रीन मैट पर शूट करने के बारे में सोचना चाहिए था." एक व्यक्ति ने मजाक में कहा, "यह कोई कट-आउट नहीं है. अजय देवगन का चेहरा लकड़ी जैसा है."

वहीं कुछ लोगों ने अजय देवगन का बचाव करते हुए कहा कि आलोचना बढ़ा-चढ़ाकर की जा रही है. "लोग #Dhamaal4 के एक VFX शॉट को ट्रोल कर रहे हैं और उसे 'अनप्रोफेशनल' या 'असली जैसा नहीं' कह रहे हैं. लेकिन बात यह है कि यह एक कॉमेडी फिल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं. हर जॉनर का अपना स्टाइल और क्रिएटिव आजादी होती है."

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एक और फ़ैन ने कहा, "कॉमेडी को इस आधार पर नहीं आंका जाता कि हर फ्रेम असली जैसा दिखता है या नहीं, बल्कि इस आधार पर आंका जाता है कि वह दर्शकों का मनोरंजन करती है या नहीं. इस सारी आलोचना का सबसे बड़ा जवाब बॉक्स ऑफिस है. फिल्म पहले ही हिट हो चुकी है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है."