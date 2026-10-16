4000 करोड़ी रामायण में राम बने रणबीर कपूर ने पुणे में किराए पर दिया लग्जरी अपार्टमेंट, हर महीने होगी इतनी कमाई

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वह भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे. इस बीच एक्टर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर भी सुर्खियों में हैं. रणबीर कपूर ने पुणे के ट्रंप टावर्स स्थित अपना लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर दिया है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, इस अपार्टमेंट से उन्हें पहले साल हर महीने 4.63 लाख रुपये का किराया मिलेगा. तीन साल के लिए हुए इस समझौते में हर साल किराया बढ़ने का प्रावधान भी है. ऐसे में रणबीर की इस प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई भी चर्चा में आ गई है.

तीन साल के लिए किराए पर दिया लग्जरी अपार्टमेंट

CRE Matrix के जरिए सामने आए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, रणबीर कपूर के पुणे स्थित अपार्टमेंट का लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट 6 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर हुआ. यह अपार्टमेंट पुणे के कल्याणी नगर-येरवडा इलाके में ट्रंप टावर्स की 10वीं मंजिल पर है. समझौते के तहत प्रॉपर्टी 20 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2029 तक तीन साल के लिए किराए पर दी गई है. पहले साल इसका मासिक किराया 4.63 लाख रुपये तय किया गया है. दूसरे साल यह बढ़कर 4.86 लाख रुपये और तीसरे साल 5.11 लाख रुपये हो जाएगा. यानी हर साल किराए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

तीन साल की अवधि में इस अपार्टमेंट से करीब 1.75 करोड़ रुपये की किराये की आमदनी होने का अनुमान है. दस्तावेजों के अनुसार, अपार्टमेंट का क्षेत्रफल करीब 6,094 वर्ग फुट है और इसमें तीन कवर्ड पार्किंग स्पेस भी हैं.

11 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदा था अपार्टमेंट

दस्तावेजों के मुताबिक, रणबीर कपूर ने यह अपार्टमेंट साल 2015 में 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत में खरीदा था. इस बार प्रॉपर्टी को किराए पर लेने वाली रहीं रुचि गोयल, जिनका नाम एग्रीमेंट में लाइसेंसी के तौर पर दर्ज है. वहीं, रणबीर कपूर की ओर से उनके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर शांति शिवदास मलिक ने प्रतिनिधित्व किया. इस समझौते के तहत रुचि गोयल ने 27.78 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा की है. यह रकम पहले साल के छह महीने के किराए के बराबर है.

रणबीर का यह अपार्टमेंट पहले भी किराए पर दिया जा चुका है. सितंबर 2023 में उन्होंने इसी प्रॉपर्टी को पुणे की ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी ड्यूरोशॉक्स को किराए पर दिया था. उस समय शुरुआती मासिक किराया चार लाख रुपये था. तीन साल के उस समझौते में भी हर साल पांच फीसदी किराया बढ़ाने का प्रावधान था. इसके तहत दूसरे साल किराया 4.20 लाख रुपये और तीसरे साल 4.41 लाख रुपये प्रतिमाह हो गया था.

4000 करोड़ की ‘रामायण' में नजर आएंगे रणबीर कपूर

प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरों के बीच रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ‘रामायण' भी चर्चा में है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है. इसके भव्य स्तर और बड़े बजट को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है. हालांकि, 4000 करोड़ रुपये के बजट के दावे को आधिकारिक रूप से पुष्ट आंकड़ा मानने से पहले इसकी पुष्टि जरूरी है.

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फिल्म के पहले भाग की रिलीज 5 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित बताई गई है. ऐसे में रणबीर कपूर की इस फिल्म पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. एक तरफ वह बड़े पर्दे पर भगवान राम के किरदार में नजर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुणे की प्रॉपर्टी से होने वाली उनकी करोड़ों रुपये की किराये की कमाई भी सुर्खियां बटोर रही है.