रणबीर कपूर ने इस फिल्म के एक सीन के लिए दिए 52 रीटेक, बोनी कपूर ने बताया इस दौरान कैसा था आरके का बर्ताव

रणबीर कपूर आखिरी बार संदीप रेड्डी वांगा की 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म 'एनिमल' में नजर आए थे. वह फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ काम कर रहे हैं.

बोनी कपूर ने की रणबीर कपूर की तारीफ
नई दिल्ली:

फिल्म मेकर बोनी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर रणबीर कपूर और उनके प्रोफेश्नलिज्म की जमकर तारीफ की. कोमल नाहटा के साथ गेम चेंजर्स में, बोनी ने खुलासा किया कि रणबीर को एक बार "तू झूठी मैं मक्का" के लिए 52 रीटेक देने पड़े थे लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में या शूटिंग शेड्यूल में बदलाव के बारे में शिकायत नहीं की. बोनी ने इंटरव्यू में बताया कि रणबीर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें उन्होंने सेट पर कभी शिकायत करते नहीं देखा. 

उन्होंने कहा, "रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर हैं, मैंने उन्हें सेट पर कभी शिकायत करते नहीं देखा. मेरा मतलब है, हमने लगातार 16 घंटे शूटिंग की है. हम गर्मियों में दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे. हमने शेड्यूल बदल दिया; दिन में शूटिंग करने के बजाय, हम रात में 9 से सुबह 6 बजे तक शूटिंग करेंगे. ताकि मौसम ठंडा रहे. उन्होंने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की."

बोनी ने आगे बताया कि 13 रीटेक देने से वह थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन रणबीर 52 रीटेक देने के बावजूद पेशेवर बने रहे. बोनी ने कहा, "मुझे याद है कि उन्होंने एक सीन के लिए 52 रीटेक दिए थे. कई वजहों से रीटेक देने के बावजूद, उन्होंने क्रू को पूरा सम्मान दिया. दरअसल, जब मैंने एक शॉट के लिए 13-14 रीटेक दिए, तो मैं थोड़ा घबरा गया था. वह मेरे पास आए और कहा, जब तक डायरेक्टर सैटिसफाई न हो जाएं तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा और उनका पेशेंस... सेट पर उनका रवैया बहुत अच्छा था."

बोनी और रणबीर ने लव रंजन की 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' में साथ काम किया था. यह बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म थी. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बस्सी भी अहम किरदारों में थे.

आने वाली फिल्में

रणबीर आखिरी बार संदीप रेड्डी वांगा की 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म 'एनिमल' में नजर आए थे. वह फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ काम कर रहे हैं. वह नितेश तिवारी की 'रामायण' में साई पल्लवी और यश के साथ भी काम कर रहे हैं.

