एनिमल के सीक्वल में हुई इस एक्ट्रेस की धमाकेदार एंट्री, रणबीर कपूर से है खास रिश्ता

रणबीर कपूर के फैंस उनकी फिल्म एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सितंबर 2023 में रिलीज हुई फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर ने अपने रोल से गदर मचा दिया था. अब एनिमल पार्क में उनका रोल और कितना वाइल्ड होगा यह देखने के लिए दर्शक बेताब हैं. कहा जा रहा है कि एनिमल पार्क अगले साल 2026 में रिलीज हो सकती है. साल 2026 में रणबीर कपूर की दो और फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. एनिमल पार्क की कास्टिंग को लेकर भी दर्शक सबसे ज्यादा बेचैन हैं. इससे पहले एनिमल पार्क से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म के दूसरे पार्ट में उस हसीना की वापसी हो गई है, जो फिल्म के पहले पार्ट में भी नजर आई थी.

किस एक्ट्रेस की हुई वापसी?

फिल्म एनिमल में इस हसीना ने रणबीर कपूर की बहन रीत का रोल प्ले किया था. फिल्म में उन्हें कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन उनका रोल दमदार था. बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सलोनी बत्रा की, जो एनिमल पार्क में वापसी कर रही हैं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी दी है. एक्ट्रेस ने कहा है, 'हां मैं एनिमल 2 में आ रही हूं. लोगों को एनिमल बहुत पसंद आई और मेकर्स ऐसा ही एंटरटेनमेंट दोबारा देना चाहते हैं. यह हमारे लिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रहेगा'. बता दें, फिलहाल सलोनी अमेजन एक्स प्लेयर सीरीज भय में दमदार रोल में दिख रही हैं.

जापान में रिलीज होगी फिल्म

आज 24 दिसंबर को एनिमल के मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि फिल्म एनिमल अगले साल जापान में रिलीज होने जा रही है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली एनिमल जापान में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी. एनिमल के मेकर्स ने यह ऐलान उस वक्त किया है, जब दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर छाई हुई है. धुरंधर ने अपने वर्ल्डवाइड कलेक्शन से एनिमल को पछाड़ दिया है. अब धुरंधर 1000 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है.धुरंधर साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और अब उसकी नजर मौजूदा साल की एकमात्र 1000 करोड़ी फिल्म बनने पर है. धुरंधर 2 साल 2026 में रिलीज होगी और अगले ही साल रणबीर कपूर की रामायण और लव एंड वॉर फिल्में भी रिलीज होने जा रही है.



