Ranabaali OTT Release: नेटफ्लिक्स ने गलती से स्ट्रीमिंग डेट किया रिवील, जानें कब-कहां देख सकते हैं विजय- रश्मिका की फिल्म

रणबली के लिए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर साथ आए. इस पीरियड एक्शन ड्रामा को शुरुआत में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन धीरे-धीरे इसने रफ्तार पकड़ ली. अब इस फिल्म की OTT रिलीज डेट सामने आ गई है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें 'रणबाली' की OTT रिलीज डेट का जिक्र था, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया. डिलीट किए गए पोस्ट के अनुसार, यह फिल्म 13 नवंबर 2026 को कई भाषाओं में OTT पर रिलीज होगी. कुछ फैंस ने इस पोस्ट को देख लिया और नेटफ्लिक्स द्वारा इसे हटाने से पहले ही इसके स्क्रीनशॉट ले लिए.

मैथरी मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म की मुख्य कास्ट में अर्नोल्ड वोस्लो, ईश्वरी राव, लाल, विनोद सागर, मधु नंदन और किशोर कुमार पोलिमेरा शामिल हैं. फिल्म का संगीत अजय-अतुल ने तैयार किया है. राणाबाली 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली-जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई. फिल्म में आंध्र प्रदेश के एक अन्य क्षेत्र के योद्धा के रूप में देवरकोंडा की प्रामाणिकता , अत्यधिक हिंसा, पटकथा, संपादन और संगीत की आलोचना की गई.

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रणबाली के बारे में

राहुल सांकृत्यायन द्वारा निर्देशित रणबाली में विजय देवरकोंडा ने सिंगनमाला बोब्बिली रणबाली की भूमिका निभाई है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो औपनिवेशिक शोषण और ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है. इस पीरियड ड्रामा में अभिनेता एक दमदार अवतार में नजर आते हैं और उन्होंने अपनी भूमिका के लिए घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया. रश्मिका मंदाना ने जयम्मा का किरदार निभाया है, जो राणाबाली की व्यक्तिगत यात्रा और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू, जो फिल्म 'द ममी' में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं. खलनायक सर थियोडोर हेक्टर की भूमिका में हैं.

