तमिलनाडु CM थलपति विजय से रश्मिका- विजय ने की मुलाकात, तस्वीरें शेयर कर कही दिल छू लेने वाली बात

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय से मुलाकात की. इस खास मौके को दोनों कलाकारों ने अपने दिल छू लेने वाले संदेशों के साथ और भी यादगार बना दिया. उन्होंने अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान व्यक्त किया. रश्मिका के लिए यह मुलाकात बेहद खास रही. वह कई वर्षों से थलपति विजय की फैन रही हैं और उन्हें फिल्म ‘वारिसु' में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला था. एक फैन के रूप में उन्हें पसंद करने से लेकर उनके साथ काम करने और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका देखने तक, अभिनेत्री ने बताया कि समय के साथ उनके प्रति उनका सम्मान और प्रशंसा किस तरह बढ़ी है.

रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, “काफी लंबे समय बाद विजय सर से मिलने का मौका मिला, जितने समय से मुझे याद है, मैं उनकी फैन रही हूं. फिर उनके साथ काम करने का अवसर मिला और आज उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखकर उनकी सराहना कर रही हूं. उनका सफर वाकई अविश्वसनीय है. आपको हमेशा ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, सर! वहीं, विजय देवरकोंडा ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात के अपने अनुभव को साझा किया और इसे बेहद यादगार बताया. उन्होंने लिखा, “सबसे प्यारे थलपति विजय सर के साथ बेहद खूबसूरत समय बिताया. दिनभर की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमारा इतने प्यार से स्वागत किया और जिंदगी, काम तथा दुनिया को लेकर अपने कई निजी अनुभव हमारे साथ साझा किए. एक ही मुलाकात में सर मेरे पसंदीदा लोगों में शामिल हो गए. अगली मुलाकात तक, मेरा प्यार और सम्मान.... विजय देवरकोंडा.”

यह मुलाकात थलपति विजय के प्रति रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की प्रशंसा की एक खूबसूरत झलक पेश करती है. दोनों कलाकारों के संदेशों में न केवल एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में विजय की लोकप्रियता की झलक दिखाई दी, बल्कि मुलाकात के दौरान उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार और आत्मीयता की भी सराहना की गई.

