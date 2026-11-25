रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और यश की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. रिलीज के बाद फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. बता दें कि अब एक बार फिर से फिल्म ने एक नया मुकाम हासिल किया है. जहां एक तरफ रामायण वर्ल्ड वाइड कमाई में पुष्पा को पीछे करने वाली है. वहीं अब रामायणम् पार्ट 1 ने इंटरनेशनल अवॉर्ड्स की दौड़ में भी भारत का परचम लहरा दिया है.

4000 करोड़ के बजट में बनी नितेश तिवारी की फिल्म को प्रतिष्ठित 32वें क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड्स (Critics Choice Awards) की शॉर्टलिस्ट में शामिल कर लिया गया है. क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड की दो कैटेगरी में फिल्म को जगह मिली है. रणबीर कपूर की रामायणम् की टक्कर अब तक की दो सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के साथ होने वाली है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं लो कैटेगरी, जिसके लिए रामायण को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

ओडिसी के साथ होगी टक्कर

रामायणम् फिल्म अपने वीएफएक्स को लेकर के चर्चा में बनी हुई है. बता दें कि फिल्म को 'बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स' और 'बेस्ट स्टंट डिजाइन' कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. क्रिटिक्स च्वाइस एसोसिएशन (CCA)ने सोमवार को इन कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई फिल्मों की जानकारी दी थी, जिसमें रामायणम् को हॉलीवुड फिल्मों के साथ शामिल किया गया है. फिल्म का मुकाबला ड्यून पार्ट 3, गॉडजिला माइनस जीरो, क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी,

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में रामायणम् का मुकाबला ड्यून पार्ट 3, क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी, गॉडजिला माइनस जीरो, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डेप्रोजेक्ट हेल मैरी और वाइल्डवुड के साथ शामिल किया है. इसके अलावा रामायणम् को बेस्ट स्टंट डिजाइन की शॉर्टलिस्ट जिन फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में अपनी जगह बनाई है, उसमें 'द ओडिसी', 'ड्यून पार्ट 3', 'गॉडजिला माइनस जीरो' और 'जैकैस: बेस्ट एंड लास्ट' जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल की गई हैं.

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VFX के लिए रिलीज से पहले सराही गई थी रामायणम्

नितेश तिवारी ने फिल्म रामायणम् को बनाने के लिए जिस तरह की टैक्नोलॉजी और VFX का इस्तेमाल किया, तब से ही क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसको काफी पसंद किया था और तारीफ भी हुई थी. इस फिल्म को रिच बनाने के लिए पूरा श्रेय डैन ग्लास को दिया गया. बता दें कि अभी फिल्म का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है. अब देखना होगा कि ये नॉमिनेशन में अपनी जगह बना पाती है या नहीं. ये जानने के लिए फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

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बता दें कि नॉमिनेटिंग कमेटी ने इस कैटेगरी में 144 स्लॉट्स के लिए दुनियाभर की 59 फिल्मों को फिलहाल फाइनल किया है. जिसमें फिल्म की एडिटिंग, कॉस्टयूम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स, ओरिजिनल स्कोर, हेयर एंड मेकअप, कॉस्टिंग, ओरिजिनल सॉन्ग, स्टंट डिजाइनस इन्सेम्बल और साउंड शामिल होते हैं. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी शॉर्टलिस्ट में सबसे आगे है, क्योंकि फिल्म ने 12 में से 11 कैटेगरी में जगह बनाई है.



