इस डायरेक्टर ने इंसान नहीं, पुलिस  गैंगस्टर, ChatGPT को बताया अपना टीचर, अंडरवर्ल्ड पर बनाई कई फिल्में

आज देशभर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है. इस दिन हर कोई अपने गुरु, शिक्षक या मेंटर को याद करता है. लेकिन बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा हमेशा की तरह इस मौके पर भी अपने अलग अंदाज में सामने आए. उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया. राम गोपाल वर्मा ने लिखा- "“मेरी जिंदगी में मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है. पुलिसवालों ने, गैंगस्टर्स ने, नेताओं ने, भूतों ने और यहां तक कि ChatGPT ने भी…लेकिन जिन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया, वे हैं मेरे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स 😳 हैप्पी टीचर्स डे".

उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. जहां कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं, वहीं कुछ इस पर गंभीर बहस भी कर रहे हैं. गौरतलब है कि राम गोपाल वर्मा को उनकी फिल्मों और बिंदास बयानों के लिए जाना जाता है. उन्होंने बॉलीवुड को सत्या, कंपनी, रंगीला, सरकार जैसी सुपरहिट फिल्में दीं. उनकी फिल्मों में अक्सर रियल लाइफ क्राइम और गैंगस्टर्स की झलक देखने को मिलती है. यही कारण है कि वे अपने ट्वीट में गैंगस्टर और पॉलिटिशियन का जिक्र करना भी नहीं भूले.

So many taught me so many things in my life including cops, gangsters, politicians, ghosts and also ChatGPT….. The only ones who never taught me anything are my School and College TEACHERS 😳HAPPY TEACHERS DAY💐💐💐 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 5, 2025

टीचर्स डे पर उनका यह बयान अलग जरूर है, लेकिन यह उनके अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी को भी दिखाता है. वे हमेशा समाज और इंडस्ट्री पर अपने बेबाक विचार रखते आए हैं. लोगों का कहना है कि राम गोपाल वर्मा का यह ट्वीट मजाकिया अंदाज में है और इसे उसी तरह लेना चाहिए. वहीं, कई यूजर्स ने लिखा कि असल जिंदगी में हर शख्स से कुछ न कुछ सीख मिलती है, चाहे वह टीचर हो या फिर कोई और. कुल मिलाकर, राम गोपाल वर्मा का यह ट्वीट टीचर्स डे पर चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.