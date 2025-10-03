विज्ञापन

सड़कों पर रावण के 10 सिर लगाए घूमती दिखीं राखी सावंत, दशहरा पर छम्मक छल्लो गाने पर डांस वीडियो किया शेयर

राखी सावंत का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई की सड़कों पर दशहरा के मौके पर रावण बन घूमती हुई नजर आ रही हैं. 

राखी सावंत का दशहरा पर रावण बन वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

राखी सावंत अक्सर चर्चा में रहती हैं. वहीं उनके फनी और कॉन्ट्रोवर्शियल बयान अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं. इसी बीच दशहरा के मौके पर मुंबई लौटी राखी सावंत का नया रंग देखने को मिला. जहां वह 2 अक्तूबर यानी दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर अपना मजेदार अंदाज फैंस के साथ शेयर करती हुई नजर आईं. दरअसल, एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें मुंबई की सड़कों पर 10 सिर वाले दशानन यानी रावण के अवतार में शाहरुख खान के गाने छम्मक छल्लो पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. 

वीडियो में राखी सावंत रावण की वेशभूषा में नजर आ रही हैं. उन्होंने मूछे और मेकअप के साथ काले रंग का लिबास पहना है. जबकि अपने सिर पर 10 सिर लगाए हुए हैं. इसके बाद उन्हें दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए देखा जा सकता है. सबकी नजरें एक्ट्रेस पर टिकटी हुई नजर आ रही हैं. 

इस वीडियो में आगे वह पैपराजी को पोज देते हुए भी दिख रही हैं. इसके बाद वह शाहरुख खान के रावण फिल्म के गाने छम्मक छल्लो पर डांस करती हुई दिख रही हैं. इस वीडियो को एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिस पर लोगों के रिएक्शन नजर आ रहे हैं. वहीं राखी सावंत के फनी अंदाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 

इस वीडियो पर एक्टर आदित्य सील ने लिखा, आई लव राखी सावंत, टू गुड, दूसरे यूजर ने लिखा, कुछ भी बोलो ये अच्छी लगती है मुझे. तीसरे यूजर ने लिखा, आप बेस्ट हो यार. चौथे यूजर ने लिखा, वह सेल्फ मेड हैं और एंटरटेनिंग हैं. अन्य यूजर ने लिखा, दुनिया गई भाड़ में राखी ओजी है. 

