राखी सावंत ने पहनी नीले ड्रम वाली ड्रेस, नेटिजन्स को याद आया मुस्कान का कांड, लोग बोले- मौत का मजाक बनाया

राखी सावंत की ये नीले ड्रम वाली ड्रेस ने पैपराजी के साथ साथ फैन्स को भी हैरान कर दिया. कुछ लोगों को ये थोड़ा असंवेदनशील भी लगा.

राखी सावंत ने पहनी नीले ड्रम वाली ड्रेस, नेटिजन्स को याद आया मुस्कान का कांड, लोग बोले- मौत का मजाक बनाया
राखी सावंत की नीले ड्रम वाली ड्रेस ने फैन्स को किया हैरान
नई दिल्ली:

अतरंगी ड्रेसेज के बाजार में राखी सावंत की वापसी हो गई है. कभी स्पाइडर मैन कॉस्ट्यूम तो कभी नागिन अवतार लेकिन इस बार राखी ने कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट किया. राखी ने किसी सेलेब या फैशन ट्रेंड को नहीं बल्कि 2025 की सबसे वायरल न्यूज से चर्चा में आए नीले ड्रम को अपनी स्टाइलिंग का हिस्सा बनाया. जी राखी सावंत पहले एक नीला ड्राम पहनकर सामने आईं फिर धीरे-धीरे ड्रम को खोलते हुए अपना चेहरा दिखाया.

वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही राखी नीले ड्रम से झांकते हुए बाहर निकलती हैं पैपराजी जोर से चिल्लाते हुए उन्हें चीयर करते हैं. राखी हर तरफ पोज करती हैं फिर उनकी टीम से स्टाइलिस्ट आकर वह नीला ड्रम हटाने में मदद करती हैं. वैसे राखी ने सिल्वर कलर का बॉडी सूट पहना हुआ था और स्टोन वर्क के साथ वो काफी ग्लैमरस लग रही थीं.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट

एक तरफ राखी की ड्रेस देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुस्कान का कांड याद आ रहा था. एक ने लिखा, ब्लू ड्रम इनको मजाक लगता है. उस बेचारे की आत्मा रो रही होगी इस औरत की ये हरकत देखकर. वो मारा गया ड्रम में उसकी मजाक बना रही है. एक ने लिखा, मुझे लगता है कि ब्लू ड्रम वाला मैटर किसी के मां-बाप को उनके बच्चे की याद दिला देगा. ये सिर्फ मस्ती के लिए यूज करने की चीज नहीं है. एक ने लिखा, बस यही देखना बाकी था. कुछ लोग इस मामले को सेंसिटिव तरीके से देखते दिखे तो वहीं कुछ राखी फैन्स ऐसे थे जो इस अतरंगी काम के लिए उनके दिमाग की दाद दे रहे थे.

