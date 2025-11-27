'क्यों राजकीय सम्मान के साथ नहीं दी गई धर्मेंद्र को अंतिम विदाई?' इस एक्ट्रेस ने देओल परिवार से पूछे सवाल

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी एक्टर को याद किया जा रहा है. 24 नवंबर को ही निधन के तुरंत बाद ही अभिनेता धर्मेंद्र का आनन-फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. अब बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अभिनेता के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए हैं. इस संबंध में उन्होंने देओल परिवार से भी सवाल पूछा है. राखी सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मेंद्र देओल के अंतिम संस्कार करने के तरीके पर सवाल उठाए.

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर क्या बोलीं राखी सावंत

उनका कहना है कि जिस राजकीय सम्मान के साथ एक्टर को विदा करना चाहिए था, देओल परिवार ने ऐसा नहीं किया. एक्ट्रेस ने अपने बयान में कहा, "धर्मेंद्र पूरे देश के हीरो थे, बड़ों से लेकर बच्चे तक उनकी एक्टिंग के फैन थे. बिग बॉस के दौरान मैंने उनके साथ स्टेज पर डांस भी किया था, लेकिन उनके फैंस को उनके अंतिम दर्शन नहीं कराए गए. वे सिर्फ देओल परिवार का हिस्सा नहीं थे, वे उससे पहले देश के हीरो थे, हमारे हीरो थे."

देओल परिवार पर उठाए सवाल

उन्होंने आगे कहा कि जैसे श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया, वैसे धर्मेंद्र के साथ नहीं किया गया. उनकी याद में एक फूल भी नहीं लगाया गया. हमें नहीं पता कि देओल परिवार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं यहीं कहना चाहूंगी कि वे हमारे हीरो थे और वे इस सम्मान के हकदार भी थे. देशभर में उनके लाखों फैंस हैं, जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे.

राखी सावंत की पार्टी कैंसल

इस दौरान राखी ने अपने जन्मदिन पर बात करते हुए कहा कि मेरा बर्थडे भी 25 नवंबर को ही था और पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही निधन के बारे में पता चला तो हमने पार्टी कैंसल कर दी. बता दें कि बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सांवत हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उन्होंने ट्रंप से लेकर बाबा रामदेव तक से शादी करने को लेकर कई अजीबोगरीब बयान दिए हैं. एक बार फिर राखी सावंत धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर बयान देकर चर्चा में आ गई हैं.

