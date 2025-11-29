Rakhi Sawant ने अपनी Birthday Party में Dharmendra के अंतिम संस्कार पर उठाये सवाल, भड़के फैंस- बोले- सनी पाजी से डरो...

"धर्म जी का देहांत 2-3 दिन पहले हो गया था. वो मेरे सपने में आया था." ये शब्द हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत के. राखी एक बार फिर लाइमलाइट में हैं और वजह है धर्मेंद्र की मौत पर दिया उनका बयान. धर्मेंद्र के फैंस अपने फेवरेट स्टार की मौत के दर्द से उबर भी नहीं पाए थे, तभी राखी सावंत मीडिया के सामने आ गईं, और अपनी बेतुकी बातों से उन्हें दुखी, नाराज़ और गुस्से से भर दिया.

राखी के बेतुके बोल

हाल में राखी सावंत मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुईं. मीडिया से बातचीत के दौरान, जब राखी से धर्मेंद्र के हाल ही में हुए बड़े नुकसान पर अपने विचार शेयर करने के लिए कहा गया, तो राखी तुरंत सीरियस हो गईं. उन्होंने कहा, "यह जो ड्रामा रचा गया था...उनका देहांत 2-3 दिन पहले ही हो गया था."

राखी की इस बात ने रिपोर्टर्स को हैरान कर दिया, और उनमें से एक ने पूछा, "आपको कौन बोला?" राखी ने जवाब दिया, "मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था." फिर उन्होंने बड़े-बड़े दावे करने शुरू कर दिए, "मुझे वे खुद सपने में आए थे. मुझे वहां के डॉक्टर्स ने भी बोला था, तभी तुम्हें पता है..."

राखी ने आगे कहा कि उन्हें दुख है क्योंकि उनके लाखों फैंस उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाए. "मुझे दुख लगा कि उनके फैंस को उनको नहीं मिलने दिया. धर्मेंद्र जी पूरी दुनिया के सुपरस्टार थे. मेरे हीरो थे."

राखी सावंत के वीडियो पर भड़के नेटिज़न्स

कई नेटिजन्स ने राखी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया. उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार पर अजीब कमेंट करने के लिए उन्हें 'इनसेंसिटिव' बताया. एक नेटिज़न ने लिखा, "सनी पाजी से तो डर बहन." एक और नेटिज़न ने लिखा, "बहुत बकवास करती है यार यह." एक अन्य ने लिखा, "सनी देओल क्या करेगा अब इसका यह सोच भी नहीं सकती."