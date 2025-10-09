राखी सावंत करने जा रहीं तीसरी शादी! टीवी का पॉपुलर एक्टर है कंट्रोवर्सी क्वीन का होने वाला दूल्हा

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा' के सेट पर हुई जहां कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. मीका सिंह, फराह खान और कृष्णा अभिषेक ने समारोह में खूब रंग जमाया. शो के ताजा प्रोमो में राखी सावंत की धमाकेदार एंट्री दिखी, जिन्होंने अभिषेक कुमार के साथ मजाकिया अंदाज में छेड़खानी शुरू कर दी. अभिषेक उनसे बचते हुए भागते नजर आए, लेकिन राखी दौड़ते-दौड़ते फिसलकर गिर पड़ीं, जिससे सभी की हंसी छूट गई.

राखी का कमबैक

राखी सावंत अविका की शादी में शामिल होने के लिए दुबई से भारत लौटीं. प्रोमो में वे अपना चेहरा छिपाए दिखती हैं, जिसे देख अभिषेक पूछते हैं, “ये कौन है? बताओ जरा.” जैसे ही राखी अपना चेहरा दिखाती हैं, अभिषेक हैरान रह जाते हैं. राखी मजाक में कहती हैं, “मुझे मेरा पति मिल गया.” इसके बाद ईशा मालवीय, गुरमीत चौधरी, मुनव्वर फारुकी और फहद अहमद अभिषेक को खींचकर राखी के पास ले जाते हैं. अभिषेक कहते हैं, “अरे, मैं तो मजाक कर रहा था. मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए.”

राखी का फ्लर्ट और अभिषेक का भागना

राखी ने हंसते हुए कहा, “मुझे कुबूल है.” फिर मुनव्वर ने भी मजाक में उन्हें चिढ़ाया. राखी ‘चिकनी चमेली' गाने पर डांस करते हुए अभिषेक को छेड़ती हैं, कभी उनके पैर पकड़ती हैं तो कभी उनके सामने गिर पड़ती हैं. लेकिन अभिषेक हर बार उनसे भागते दिखे. मुनव्वर ने कहा कि अभिषेक ने राखी के लिए शायरी लिखी है. इस पर अभिषेक बोले, “डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि अगर मैंने शायरी बोली तो मर जाऊंगा.” राखी ने तुरंत जवाब दिया, “तो मेरे लिए मर जाओ न. मैं तो चाहती हूं कि तुम मुझ पर मरो.”

अविका और मिलिंद की शादी

यह मजेदार शादी वाला एपिसोड 11 और 12 अक्टूबर को टेलीकास्ट होगा, जिसमें ढेर सारा ड्रामा और रोमांस देखने को मिलेगा. बता दें अविका और मिलिंद ने 30 सितंबर को शादी की थी और अब वे हनीमून के लिए रवाना हो चुके हैं. पैपराजी को मिठाइयां बांटते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी शानदार होगी.