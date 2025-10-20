मां के साथ दिवाली मनाने उनकी कब्र पर पहुंचीं राखी सावंत, कुछ यूं मनाया जश्न

राखी सावंत ने दिवाली के मौके पर अपनी मां को याद किया. उनकी याद में राखी कुछ फूल, पटाखे और एक वाइन की बॉटल लेकर उनकी कब्र पर गईं. राखी सबसे पहले फूल माला चढ़ाती हैं. फिर बॉटल वहां रखती हैं और आखिर में पटाखे जलाकर मां को विश करती हैं. राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. ज्यादातर लोग राखी के इस भाव पर उन्हें सपोर्ट करते नजर आए. बता दें कि राखी पिछले काफी समय से दुबई में रह रही थीं लेकिन हाल में मुंबई वापसी की है.

वापसी के बाद राखी कलर्स के शो पति पत्नी और पंगा में एक स्पेशल एपिसोड में नजर आईं. इस एपिसोड में उन्होंने अभिषेक कुमार के साथ काफी मस्ती की जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई. दरअसल राखी पति पत्नी और पंगा के उस खास एपिसोड में शामिल हुईं जिसमें अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी हो रही थी. यहां एंट्री लेते ही उन्होंने अभिषेक को देखकर कर कहा अरे मुझे दूल्हा मिल गया. इस पर अभिषेक उनसे बचकर भागने लगे और ये मजेदार नोंकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आई थी.

अभिषेक कुमार, बिग बॉस के बाद लाफ्टर शेफ पर काफी पसंद किए गए थे. इस शो में उन्होंने समर्थ जुरेल के साथ मिलकर कुकुंग स्किल्स दिखाए थे. उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि वे गलत शो में आ गए. हालांकि धीरे-धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ी और अपने कुकिंग टास्क में कुछ स्टार्स जीतने में कामयाब रहे. देखते हैं रियलिटी शो में शामिल होने की इस कड़ी में वो अगली बार कहां नजर आते हैं.