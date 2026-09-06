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पहली बार पर्दे पर टीचर बनने जा रहा ये एक्टर, मिला 'फिजिक्स वाला' के पॉपुलर पंकज सर का रोल

इस फिल्म की एक खास बात ये है कि इसकी कहानी पंकज सिजैरिया के ही स्टूडेंट रहे शख्स ने लिखी है. पंकज का स्टूडेंट्स से बात करने का अंदाज उन्हें सोशल मीडिया पर भी खासा पॉपुलर बनाता है.

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पहली बार पर्दे पर टीचर बनने जा रहा ये एक्टर, मिला 'फिजिक्स वाला' के पॉपुलर पंकज सर का रोल
फिजिक्स वाला के इस टीचर पर बन रही फिल्म
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नई दिल्ली:

अभिनेता राजनीश दुग्गल ने हाल ही में एक खास सरप्राइज का खुलासा किया, जो फिजिक्स वाला के लोकप्रिय शिक्षक पंकज सिजैरिया के लिए था. पंकज सिजैरिया की जिंदगी पर एक बायोपिक पर काम चल रहा है जिसमें राजनीश दुग्गल पर्दे पर उनका किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म की कहानी लिखने के साथ-साथ इसका निर्देशन जेम्स ए करेंगे, जो खुद सिजैरिया के छात्र रह चुके हैं और अपने शिक्षक के सफर को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. पंकज सिजैरिया फिजिक्स वाला में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, जिसे अलख पांडे ने स्थापित किया है. अपने दिलचस्प और पारंपरिक तरीकों से अलग पढ़ाने के अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सिजैरिया फिजिक्स वाला के सबसे पसंदीदा और वायरल शिक्षकों में से एक हैं. जटिल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को आसान और रोजमर्रा के उदाहरणों, हास्य और अपनी खास ‘शायरी' के जरिए समझाने की उनकी शैली ने उन्हें छात्रों के बीच खासा लोकप्रिय बनाया है.

इस फिल्म का खुलासा राजनीश दुग्गल और पंकज सिजैरिया के बीच हुई इंस्टाग्राम लाइव बातचीत के दौरान हुआ. बातचीत में अभिनेता ने उन्हें फिल्म और इसे लिखने वाले उनके छात्र के बारे में बताया. स्क्रिप्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए दुग्गल ने कहा, “मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सरप्राइज है, पंकज सर. आपके ही एक छात्र ने यह फिल्म लिखी है और मुझसे पूछा कि क्या मैं इसमें आपका किरदार निभाना चाहूंगा. तो मैंने 100% कहा कि अगर ऐसा कुछ है, तो मैं बिल्कुल इसका हिस्सा बनना चाहूंगा. दरअसल मैंने आज ही स्क्रिप्ट पूरी की है और इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से लिखा गया है.”

आने वाली इस फिल्म में राजनीश दुग्गल पंकज सिजैरिया का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म में सिजैरिया की कहानी को एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से दिखाया जाएगा, जिसने खुद एक छात्र के रूप में उनकी पढ़ाने की शैली और उनके सफर को करीब से देखा है. फिल्म में ईशा तलवार को फीमेल लीड के तौर पर भी कास्ट किया गया है.

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राजनीश के लिए यह प्रोजेक्ट एक वास्तविक शख्सियत का किरदार निभाने का एक दिलचस्प मौका है, जिसकी कहानी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है, जो खुद उनके छात्र रह चुके हैं. स्क्रिप्ट पढ़ते ही फिल्म का हिस्सा बनने की उनकी इच्छा इस कहानी को पर्दे पर उतारने को लेकर उनके उत्साह को दर्शाती है. फिल्म फिलहाल डेवलपमेंट के चरण में है और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों का खुलासा आने वाले समय में किया जाएगा.

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