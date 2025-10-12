विज्ञापन

अनिल कपूर जैसे दिखने लगे राजकुमार राव, नई फोटो देख आप भी खा जाएंगे धोखा

राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में वो दूर से अनिल कपूर जैसे दिख रहे हैं.

राजकुमार राव के नए लुक ने किया सरप्राइज
नई दिल्ली:

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में राजकुमार राव ने फिल्म 'श्रीकांत' में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर (मेल) का खिताब जीता. अहमदाबाद के ईकेए अरेना में शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल की मेजबानी में हुए इस समारोह में राजकुमार ने अवॉर्ड लेते समय शाहरुख खान की तारीफ को ‘जादुई' बताया, जिनकी प्रेरणा और सराहना ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. इसका एक वीडियो राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है.

इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “'श्रीकांत' के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतना मेरे लिए गर्व का पल है. इस फिल्म में मैंने दिल और आत्मा झोंक दी, और जब शाहरुख खान जैसे दिग्गज मेरे काम की तारीफ करते हैं, तो यह अनुभव जादुई हो जाता है. शुक्रिया, सर! श्रीकांत बोल्ला, जिनकी प्रेरक जिंदगी ने हमें उनकी कहानी दर्शकों तक पहुंचाने का हौसला दिया, उन्हें मेरा दिली शुक्रिया. मेरी पत्नी पत्रलेखा को भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे दर्शकों का, जिन्होंने 'श्रीकांत' को इतना प्यार दिया. मैं वादा करता हूं कि ऐसी ही शानदार कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करता रहूंगा.”

अनिल कपूर जैसा लुक

वहीं अगर राजकुमार राव के लुक की बात करें तो दूर से एक झलक में वो बिल्कुल अनिल कपूर की तरह लग रहे थे. शायद इस तरह की गलतफहमी उनकी मूंछों की वजह से हो रही है. इससे पहले राजकुमार राव बधाई दो में मूंछों के साथ नजर आए थे.

क्या है श्रीकांत?

इस फिल्म में उन्होंने दृष्टिबाधित उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला का किरदार निभाया था. बोलैंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला की इस बायोपिक को तुषार हीरानंदानी ने डायरेक्ट किया है. इसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री ज्योतिका, अलाया एफ और शरद केलकर जैसे सितारे भी हैं.

इस अवॉर्ड नाइट में किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' की धूम रही. इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 13 पुरस्कार अपने नाम किए. फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत जैसी श्रेणियों में भी बाजी मारी.

अभिनय की कैटेगरी में अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया, जबकि आलिया भट्ट ने 'जिग्रा' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स राजकुमार राव (श्रीकांत) और प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज) को उनके उल्लेखनीय अभिनय के लिए दिए गए.

