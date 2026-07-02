Jailer 2 Release Date: दशहरा पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ेंगे रजनीकांत, जानें 'जेलर 2' की रिलीज डेट

सुपरस्टार राजनीकांत (Rajinikanth) की चर्चित फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) अब जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है. फिल्म के निर्माताओं ने गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को एक धांसू प्रोमो जारी करके रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.राजनीकांत की यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में बनी हुई थी. बीते दिनों फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया. अब मेकर्स ने जेलर 2 का टीजर रिलीज किया है और बताया है कि रजनीकांत की यह फिल्म कब रिलीज होगी.
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कब रिलीज हो रही है जेलर 2
फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को दशहरा के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. प्रोमो में जेलर 2 का माहौल काफी रोमांचक दिखाया गया है. इसमें राजनीकांत ज्यादातर सीन्स में नजर आते हैं, फिर एक सड़क पर दमदार चाल से चलते हुए दिखते हैं. वहीं बैकग्राउंड अनिरुद्ध रविचंदर का जोरदार म्यूजिक सुनकर उत्साह बढ़ जाता है. हालांकि, जेलर 2 के प्रोमो में न तो रजनीकांत का पूरा लुक दिखाया गया है और न ही कहानी के बारे में कोई सुराग दिया गया है. निर्माताओं ने इसे जानबूझकर रहस्यमयी रखा है.
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पहली फिल्म की सफलता
जेलर का पहला पार्ट 10 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ था. यह फिल्म डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार की राजनीकांत के साथ पहली फिल्म थी. एक्शन और मनोरंजन से भरी यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी. दर्शकों को फिल्म में मोहनलाल और शिवराजकुमार जैसे सितारों के कैमियो पसंद आए, जबकि विनायकन ने खलनायक के रोल में कमाल का प्रदर्शन किया. पहली फिल्म में राजनीकांत के साथ रम्या कृष्णन, तमन्ना, वसंत रवि, योगी बाबू, मिर्ना मेनन और सुनील जैसे कलाकार भी थे.
जेलर 2 की टीम
जेलर 2 में भी नेल्सन ही डायरेक्शन संभाल रहे हैं. सिनेमैटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन कर रहे हैं, जबकि एडिटिंग आर. निर्मल के जिम्मे है. फिल्म का संगीत फिर से अनिरुद्ध रविचंदर दे रहे हैं. फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है. राजनीकांत फिलहाल धर्मन फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ कमल हासन नजर आएंगे. यह फिल्म भी तमिल सिनेमा के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है.
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