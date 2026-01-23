विज्ञापन

बॉर्डर 2 देखने कोई 'तोप' तो कोई 'सनी देओल' बनकर पहुंचा थिएटर, पहले दिन ऐसा दिखा बॉर्डर 2 का क्रेज

1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' के 24 साल बाद आज सिनेमाघरों में 'बॉर्डर-2' रिलीज हो गई. पहले ही दिन फिल्म को लेकर फैंस का जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज सनी देओल के लिए दिखा.

देशभर में दिखा सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का क्रेज

1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' के 24 साल बाद आज सिनेमाघरों में 'बॉर्डर-2' रिलीज हो गई. पहले ही दिन फिल्म को लेकर फैंस का जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज सनी देओल के लिए दिखा. हर कोई फिल्म में उनके किरदार और दमदार डायलॉगबाजी का कायल हो गया. सनी देओल को लेकर दीवानगी ऐसी कि सिनेमाघरों में कोई फैन अभिनेता के लुक में दिखाई दिया तो कोई तोप की प्रतिकृति लेकर फिल्म देखने पहुंचा. इतना ही नहीं, किसी ने तो थिएटर के बाहर लगे सनी देओल के पोस्टर को फूल-माला पहनाकर दूध चढ़ाया.

सनी देओल के लुक में दिखे फैन ने आईएएनस से बात करते हुए कहा, "मैं सनी देओल का बहुत बड़ा फैन हूं और खास उनके लिए ही फिल्म को देखने के लिए आया हूं. फिल्म बहुत शानदार है और सनी पाजी के डायलॉग ने दिल जीत लिया. उनकी आवाज ही फिल्म की आत्मा है. उनके द्वारा कहे डायलॉग शरीर को अंदर से झंझोड़कर रख देते हैं. फिल्म बॉर्डर की तरह ही सुपरहिट होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई भी करेगी.

फैन ने फिल्म के स्टार की ट्रोलिंग पर कहा, "ये बहुत गलत है कि किसी भी फिल्म में किसी स्टार को बिना देखे ट्रोल किया जा रहा है. वरुण धवन हो या कोई और, हर किसी ने फिल्म में अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से निभाया है." हाथ में तोप लेकर पहुंचे फैन ने बताया कि फिल्म में सनी देओल ही है, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए. 

उन्होंने कहा, "सनी देओल की आवाज आज भी उतनी ही दमदार है, जितनी आज से 24 साल पहले रिलीज हुई बॉर्डर में थी. उनके डायलॉग, 'आवाज कहां तक जाएगी' या 'तुम हमें क्या हराओगे' या 'अरे तुम्हारे पाकिस्तान में उतने लोग नहीं हैं, जितने हमारे यहां ईद पे बकरे काटे जाते हैं' जैसे डायलॉग शानदार और दमदार हैं." अपने साथ 'तोप' लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे सनी देओल के बड़े फैन हैं और उन्हें सम्मान देने के लिए ही हम 'तोप' लेकर आए हैं.
 

