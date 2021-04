Radhe Dil De Diya Song Out:'राधे' का नया गाना 'दिल दे दिया' आउट, सलमान और जैकलीन का धमाका

Radhe Dil De Diya Song Out: सलमान खान (Salman Khan) और जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez)

Radhe Dil De Diya Song Out: सलमान खान (Salman Khan) अपनी फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) ट्रेलर के बाद नए-नए गानों से धमाल मचा रहे हैं. 'सिटी मार' सॉन्ग के बाद फिल्म का नया गाना (Radhe New Song) 'दिल दे दिया' (Dil De Diya) रिलीज हो गया है. इस गाने को सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) पर फिल्माया गया है. 'दिल दे दिया' सॉन्ग खूब धमाल मचा रहा है.