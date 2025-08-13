जब सलमान खान की इस आदत से परेशान हो गया था ये एक्टर, 23 साल तक साथ काम करने से किया इंकार

बॉलीवुड में सुपरस्टार्स के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. कभी-कभी ईगो क्लैश और बयानबाजी सुर्खियों में आ जाती है और फैंस के बीच इनकी चर्चा जोरों पर रहती है. ऐसी ही एक कोल्ड वॉर रही सलमान खान और डैनी डेन्ज़ोंगपा के बीच, जो 1991 की फिल्म सनम बेवफा के समय शुरू हुई और 2014 की जय हो की शूटिंग के दौरान खत्म हुई. हालांकि दोनों सितारों ने कभी अपनी इस आपसी तनातनी पर खुलकर बात नहीं की. बताया जाता है कि सलमान खान की लेट आने की आदत पर डैनी काफी नाराज हुए थे.

23 साल तक साथ काम नहीं किया

कहा जाता है कि सनम बेवफा की शूटिंग के दौरान डैनी समय के बेहद पाबंद थे और सेट पर तय वक्त पर पहुंच गए थे. लेकिन सलमान देर से पहुंचे, जिससे डैनी को घंटों इंतजार करना पड़ा. जब सलमान आए तो डैनी ने गुस्से में सबके सामने उन्हें डांट दिया. इस घटना के बाद डैनी इतने नाराज हुए कि उन्होंने 23 साल तक सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं की और ऐसे सभी ऑफर ठुकरा दिए. जिसमें सलमान खान उनके साथ हो सकते थे. आखिरकार 2014 में सोहेल खान की जय हो में दोनों ने फिर साथ काम किया और पुरानी कड़वाहट खत्म हुई.

डैनी डेन्जोंगपा का करियर

डैनी ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तमिल, नेपाली और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है. वे गायक और निर्देशक भी रह चुके हैं. 2003 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उनकी पहली फिल्म जरूरत (1972) थी, जबकि पहचान गुलज़ार की मेरे अपने से मिली. उन्होंने धुंध में पहली बार विलेन का किरदार निभाया. 70 के दशक में चोर मचाए शोर, काला सोना, 36 घंटे, देवता, कालीचरण और फकीरा जैसी हिट फिल्में दीं. बाद में देवता के बाद उन्हें बड़े रोल मिलने लगे और उन्होंने पापी, द बर्निंग ट्रेन, चुनौती, बंधन और आशिक हूं बहारों का जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल निभाए. अब तक वे करीब 190 फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

डैनी की पर्सनल लाइफ

डैनी का असली नाम त्शेरिंग फिंत्सो डेन्ज़ोंगपा है. उनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के युक्सोम में एक नेपाली भाषी भूटिया परिवार में हुआ. 1990 में उन्होंने सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी की. उनके दो बच्चे हैं – रिनजिंग और पेमा. फिलहाल वे जुहू, मुंबई में रहते हैं. डैनी के अलावा उनका परिवार फिल्मी दुनिया से दूर ही रहता है.