सावधान बॉलीवुड, पुष्पा से बड़ी फिल्म ला रहे अल्लू अर्जुन, फीस और बजट सुनकर ही टूट जाएगी हिम्मत

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म को लेकर खूब सरगर्मियां हैं. ये अल्लू अर्जुन की 22वीं फिल्म है जबकि एटली की छठी फिल्म. आज पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन का जन्मदिन है और इस मौके पर बड़े ऐलान का इंतजार किया जा रहा है. लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं. यही नहीं, सोशल मीडिया पर तो अल्लू अर्जुन और एटली की इस फिल्म के लिए फीस और बजट तक की चर्चा की जा रही है. इस तरह पुष्पा 2 के बाद, एक बार फिर से अल्लू अर्जुन सिनेमा की दुनिया में तहलक मचा रहे हैं.

एक्स पर साउथ फिल्मों और ट्रेड की जानकारी देने वाले एकाउंट के मुताबिक, 'इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन और एटली की फीस कुल मिलाकर 300 करोड़ होगी. जिसमें अल्लू अर्जुन की 200 करोड़ और एटली की 100 करोड़. जबकि बाकी कलाकारों की फीस 50 करोड़ रुपये हो सकताी है. ये एक बिग बजट फिल्म है, जिसकी मेकिंग जबरदस्त होने वाली है और वीएफएक्स भी कमाल का होगा. फिल्म का बजट लगभग 500-600 करोड़ रुपये रहने की संभावना है.'

