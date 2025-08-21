रणवीर सिंह की धुरंधर की टीम की तबीयत बिगड़ने की असल वजह आई सामने, जानें लेह के चिकन से क्या है कनेक्शन

कुछ दिन पहले रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की शूटिंग कर रही टीम के कई सदस्य लेह में अचानक बीमार पड़ गए, जिसके चलते तुरंत मेडिकल मदद लेनी पड़ी. शुरुआती रिपोर्ट्स में यह कयास लगाए गए कि सेट पर खाने की खराब क्वालिटी या लागत घटाने के चलते यह समस्या हुई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अब पुष्टि की है कि यह घटना लेह में सामने आए बड़े पैमाने पर चिकन कंटैमिनेशन का हिस्सा थी. फिल्म के प्रोडक्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए खाने या सुविधाओं से इसका कोई लेना-देना नहीं था. खबरें आई थीं कि फिल्म के सेट पर 120 लोग बीमार पड़ गए थे.

300 से ज्यादा लोग कर रहे शूटिंग

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'यह इस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. यहां किसी भी तरह की लागत घटाने का सवाल ही नहीं उठता. लेह का इलाका शूटिंग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है. यह 300 से अधिक लोगों की यूनिट है. यहां एक लोकल कंटैमिनेशन का मुद्दा सामने आया जिसकी वजह से यह हुआ. यह बेहद अफसोसजनक है कि ऐसी बेतुकी अफवाहें फैलाई जा रही हैं.'

धुरंधर की शूटिंग हुई शुरू

प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने जोर देकर कहा कि वर्कर सेफ्टी हमेशा प्राथमिकता रही है. 'हेल्थ, हाइजीन और क्रू सेफ्टी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी गई है. अब अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं और सप्लायर की सख्त जांच भी की जा रही है. यूनिट ने काम दोबारा शुरू कर दिया है,' सूत्र ने आगे कहा.

इस दिन रिलीज होगी धुरंधर

फिल्म अब अपनी शूटिंग के आखिरी चरण में है. जब आगे पूछा गया तो सूत्र ने कहा, 'हमारे पास यहां कुछ और हफ्तों की शूट बाकी है. हम सितंबर के मध्य तक शूट खत्म करके मुंबई लौट जाएंगे.' जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत, बी62 स्टूडियोज प्रोडक्शन की फिल्म धुरंधर को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है. इस फिल्म के निर्माता ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं. यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.