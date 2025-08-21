विज्ञापन

घमंडी...आर्यन खान के बारे में सोशल मीडिया पर ये क्या कह रहे लोग

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है. 

Read Time: 3 mins
Share
घमंडी...आर्यन खान के बारे में सोशल मीडिया पर ये क्या कह रहे लोग
आर्यन खान को लोगों ने बताया घमंडी!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने आर्यन खान की अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च में होस्ट की भूमिका निभाई. यह आयोजन मुंबई के अंधेरी इलाके स्थित वाईआरएफ स्टूडियोज में रखा गया, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. इस दौरान अभिनेता ने स्टेज पर हमेशा की तरह सभी लोगों से बड़े ही जोश और मजेदार अंदाज में बातचीत की. सोशल मीडिया पर शाहरुख खान से लेकर आर्यन खान के मजेदार पलों की झलकियां वायरल हो रही हैं, जिसमें बॉबी देओल और अन्य कास्ट मेंबर्स के साथ आर्यन खान पोज देते हुए भी नजर आ रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स आर्यन खान को घमंडी कहते हुए दिख रहे हैं. 

वीडियो में आर्यन खान, बॉबी देओल के साथ स्टेज पर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि फ्रेम में राघव जुयाल और गौरी खान भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, मैच्योर जूनियर एसआरके. दूसरे यूजर ने लिखा, आर्यन बहुत सिन्सियर दिख रहा है. तीसरे यूजर ने लिखा, वह अपने पापा की तरह लग रहा है. चौथे यूजर ने लिखा, घमंडी. वहीं पाचवे यूजर ने लिखा, भाई घमंड अच्छा नहीं है. हालांकि फैंस आर्यन खान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. 

इससे पहले आर्यन खान को स्टेज पर बुलाते हुए शाहरुख ने कहा, "मैं मुंबई और इस देश की पवित्र धरती का आभारी हूं, जिसने मुझे 30 साल तक आपका मनोरंजन करने का मौका दिया. आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी धरती पर मेरा बेटा अपना पहला कदम रखने जा रहा है. वह बहुत अच्छा इंसान है. जब आर्यन आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम पसंद आए, तो उसके लिए तालियां बजाइए. उन तालियों में थोड़ी-सी दुआ और प्रार्थना भी शामिल करें. आपने मुझे जो प्यार दिया, उसका 150 प्रतिशत उसे दीजिए."

गौरतलब है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर देखकर फैंस में उत्साह है और वे आर्यन की तारीफ कर रहे हैं. यह इवेंट न सिर्फ आर्यन के करियर की शुरुआत का जश्न था, बल्कि शाहरुख के पिता के रूप में गर्व और प्यार का भी प्रतीक बना. फैंस अब इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Aryan Khan, Aryan Khan Show, The Bastards Of Bollywood, The Bastards Of Bollywood Trailer Launch
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com