संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त का हुआ मेकओवर! ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस रह गए हैरान, बोले- दादी को देगी टक्कर

स्टार किड्स बड़े होते ही मीडिया की लाइमलाइट में आ जाते हैं. सुपरस्टार संजय दत्त और मान्यता दत्त के बच्चों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. कभी बेहद क्यूट और गोलू मोलू से दिखने वाले दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं. साथ ही काफी स्टाइलिश और स्मार्ट भी नजर आते हैं. इसका सबूत है वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसे देखकर फैन्स को संजय दत्त की मम्मी नरगिस की भी याद आ गई है. खासकर संजय दत्त की बेटी का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हैरान रह गए हैं.

इकरा और शहरान का स्टाइल हुआ ट्रेंड

वायरल वीडियो में इकरा पिंक एंड वाइट स्ट्राइप टॉप और डेनिम जींस में बेहद क्लासी नजर आईं. उनकी नीली आंखें देखकर कई लोगों को उनकी दादी और संजय दत्त की मां, मशहूर अदाकारा नरगिस की याद आ गई. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि इकरा हूबहू नरगिस जैसी लगती हैं. वहीं, उनके भाई शहरान कैजुअल जीन्स और टी शर्ट में कूल अंदाज में नजर आए. दोनों को मुंबई की ही किसी प्लेस पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान दोनों स्टार किड्स थोड़ा झिझकते हुए भी दिखाई दिए. हालांकि वो कैमरों से डरे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली वॉक करते हुए आगे निकल गए.



फैन्स ने की जमकर तारीफ

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, फैंस ने जमकर प्यार बरसाया. किसी ने इकरा को 'नेक्स्ट जेनरेशन स्टार' कहा तो किसी ने शहरान के कूल अंदाज की तारीफ की. खास बात ये रही कि दोनों को देखकर लोगों ने कहा कि वे अब छोटे बच्चे नहीं रहे बल्कि अपनी अलग पर्सनैलिटी के साथ बड़े हो चुके हैं. मान्यता दत्त भी अक्सर बच्चों की झलक सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं. लेकिन ऐसे मौके भी गिनती के ही हैं जब ये दोनों बच्चे पेरेंट्स के बिना साथ में नजर आए हों.

